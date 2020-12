Macarena Olona desvela con quién preferiría pasar un confinamiento y su respuesta causa revuelo en las redes

La diputada de Vox, Macarena Olona, sorprendió a todos con su respuesta sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado. En una entrevista en La Razón, Olona desveló con quién de los dos preferiría pasar un confinamiento.

"Sin lugar a dudas con Sánchez, al señor Casado no se le reconoce de un tiempo a esta parte", asegurada decidida, argumentando que el líder popular "está cometiendo traiciones hacia su propio electorado" y que "los bandazos ideológicos le pasarán factura por parte de sus votantes". "No me interesaría pasar tiempo con él", afirmaba rotunda.

Sin embargo, la diputada de Vox elegía a Sánchez como compañero de confinamiento y explicaba los motivos: "Con Sánchez podría ser útil esa proximidad y sería una maravillosa oportunidad para atraerle al ámbito del sentido común y el interés general", comenzaba su razonamiento.

"En su defecto le recordaría cada mañana de nuestro confinamiento juntos cada una de las traiciones que ha cometido contra los españoles y tendría que escucharme", sostenía.

Su respuesta causó mucho revuelo en las redes sociales y especialmente en el sector del PP. Muchos parlamentarios populares no tardaron en responder a Olona por sus críticas a Casado. Algunos tiraron de ironía, mientras que otros mostraban su enfado con la parlamentaria.

Macarena Olona: “Entre Casado y Sánchez, claramente pasaría un estado de alarma confinada con Sánchez” https://t.co/6w682brqTZ En el PP ya sabíamos que Vox y Psoe se prefieren mútuamente, pero bueno es que lo reconozcan



RT 🙏 Que se vea que la Derechita Valiente solo es cómplice — Fran de León (@FrandeleonPP) December 19, 2020

Muy sencillo, @Macarena_Olona , propónselo, a ver si Sánchez está de acuerdo. A lo mejor sería @pablocasado_ quien no lo pasaría contigo. — Fernando S. (@sainz_martin) December 19, 2020