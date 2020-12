Los cámaras que trabajaron en la campaña de Podemos no lo hicieron para Neurona

El juez que investiga la contabilidad de Unidas Podemos ha tomado declaración esta mañana a dos empleados que hicieron trabajos para la campaña electoral de abril de 2019 para Unidas Podemos.

Según fuentes judiciales presentes en la declaración, el juez Juan José Escalonilla ha dirigido el interrogatorio a saber si se llevaron a cabo esos trabajos, si eran simulados o se habían hecho por duplicado. Ambos han señalado que prestaron esos servicios contratados por la formación morada como externos o freelancers, en concreto, trabajos de streaming. Una de las operadoras de cámara, Silvia Santana, hizo unas tres retrasmisiones en directo de los actos; el otro cámara, Tirso Nohales, una decena, en cada uno colocó cuatro cámaras para emitir el acto desde distintos puntos y cobró en total unos 15.000 euros.

Nohales ha sido más específico, "sabia que había otro tipo de cámaras en los actos que no eran las suyas" pero "no sabe a qué se dedicaban" ya que él solo retransmitía, "ni editaba videos, ni titulaba ni hacía otro tipo de productos" ha dicho.

A preguntas del juez, ambos han confirmado que no conocían la empresa Neurona ni coincidieron con trabajadores de la consultora. Han apuntado además que había más cámaras en los mítines además de ellos para la elaboración de contenidos que desconocen si eran de Neurona.

Es más, durante la declaración se les han mostrado vídeos editados de actos electorales realizados por Neurona. Según estas fuentes, han reconocido los eventos en los que participaron, pero o las imñagene usadas ni el resultado final. también han visionado actos en los que han asegurado que no estuvieron ninguno de los dos.

Para VOX, acusación popular en la causa, le parece relevante que los testigos no conocieran a Neurona ni a su personal y "hay que continuar investigando", ha señalado su abogada Marta Castro. Para Podemos, el hecho de que hayan reconocido que había otros cámaras grabando los actos y produciendo contenidos para UP, junto a que no conocieran a Neurona, significa que no se simularon los trabajos y entienden que dos personas externas contratadas para servicios puntuales no conozcan con quién contrata la formación sus campañas electorales.

La Fiscalía y el Tribunal de Cuentas aprecian dos posibles delitos en el pago de 363.000 euros de Unidas Podemos a Neurona en la campaña de abril de 2019.

Más diligencias a blanqueo

Al margen de la petición del organismo fiscalizador y la Fiscalía, el juez quiere saber quién hay detrás de la consultora en México. Para ello, en un auto a fecha del 16 de diciembre, ha pedido que se lleven a cabo las gestiones "oportunas" para localizar el domicilio de Germán Cobo, la persona que puso en contacto al administrador de Neurona Comunidad, Elías Castejón, y los socios mexicanos; además del trabajador de Neurona, Waldermar Aguado, que se desplazó a España para ofrecer sus servicios a Podemos para las futuras campañas electorales en 2019, año en el que Pedro Sánchez gobernaba tras la moción de censura y se avecinaban futuros comicios.