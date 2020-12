C. Tangana: "Citar a Rosalía como tendencia ahora es aburridísimo, como decir 'me gusta la Coca-Cola'"

C. Tangana ha sido elegido hombre del año por la revista Rockdelux. Y en una entrevista con el citado medio, sus declaraciones sobre Rosalía han levantado ampollas entre los seguidores en las redes sociales de la catalana. "La obsesión ahora mismo con Rosalía es tanta... Entre la salsa rosa, la presencia que ella tiene y el impacto que ha tenido y todo eso... Citar a Rosalía ahora mismo como tendencia es aburridísimo, es como decir 'me gusta la Coca-Cola'. Pues muy bien, molaba hace cuatro años, cuando no la conocía nadie, ahí sí", ha asegurado C. Tangana a Víctor Trapero y Aleix Ibars.

"O sea, una mujer vestida de rojo. ¿Tú te das cuenta? Yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía. Yo lo entiendo. A mí me ha pasado, pero hace 4 o 5 años. La gente llega tarde a las cosas. En algún momento se os pasará. En algún momento la gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé de la pared", continúa Antón Álvarez, nombre de C. Tangana, tras ser cuestionado sobre los mensajes a Rosalía en sus últimos temas.

Unfollow tras el extracto

Tras hacer públicas las declaraciones de C. Tangana en esta entrevista, varios medios de comunicación se han hecho eco de que la catalana y el madrileño habrían dejado de seguirse mutuamente en las redes sociales. Cabe destacar que ambos mantuvieron un vínculo personal y profesional hasta mediados del año 2018, cuando Rosalía se encontraba inmersa en el disco 'El mar querer'. Hasta ahora, las desavenencias entre ambos habían sido veladas. Estas declaraciones parecen ser un episodio más en los reproches que han cruzado ambos.