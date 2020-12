Sira, la hija mayor de Luis Enrique, habla de la muerte de su hermana: "Hay que vivir cada momento"

Sira Martínez se ha convertido en la campeona de España de hípica, aunque muchos la conocerán por ser la hija mayor del entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique.

La joven ha contado en una entrevista a Vanity Fair la relación que mantiene con su padre, cómo vivió la muerte de su hermana y lo mucho que ha luchado hasta alcanzar el éxito.

“Tiene carácter, pero es muy familiar (Luis Enrique). Le encanta reunirnos a todos delante de la chimenea y jugar a las cartas, por ejemplo. Y viajar. En Navidad siempre nos vamos fuera, Pero de fútbol nunca hablamos en casa, cambiamos de tema”, ha explicado sobre su padre.

Además, Sira ha contado que siempre ha tenido muy presente que su padre era famoso. “Iba andando por Barcelona con él y le pedían fotos todo el rato. Incluso estando de vacaciones en Maldivas”, ha detallado.

Hace un año, Sira recibió uno de los mayores goles de su vida. La hermana pequeña, Xana, falleció a los nueve años tras no superar un cáncer de huesos con el que llevaba luchando durante meses.

Sira es la primera vez que ha hablado sobre su hermana en una entrevista: “Soy muy sensible, pero cuando tengo que ser fuerte también lo soy. Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo”, ha sentenciado.