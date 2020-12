Mourinho hace un llamamiento a las autoridades antes de visitar el "vestuario-pocilga"

Este miércoles a partir de las 18.30 hora peninsular española el Tottenham de José Mourinho se jugará el pase a las semifinales de la Copa de la Liga inglesa, la Carabao Cup, a partido único ante el Stoke City.

El rival de los londinenses milita actualmente en la segunda división inglesa, la Championship, división a la que llegó tras descender de la Premier en el año 2018 tras diez años seguidos en la primera categoría del fútbol inglés.

No obstante, pese a ser un equipo muy digno en la última década, las condiciones higiénicas de su vestuario han dado que hablar en las últimas semanas. El técnico del Middlesbrough, Neil Warnock, describió dicho vestuario como "pocilga".

Sobre este asunto fue cuestionado José Mourinho en la previa del partido, sobre el cual dijo lo siguiente. "No quería hablar de ello pero has sacado tú el tema. Tengo un vídeo que han hecho algunos compañeros que trabajan en otros equipos y que han jugado recientemente contra ellos. Pero no debería ser una pregunta para mí, es una pregunta para las autoridades. Para todas: las autoridades futbolísticas y las de seguridad. Pero no voy a ser el chico malo que haga un comentario despectivo sobre el vestuario del Stoke".