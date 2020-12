Lotería de Navidad 2020: ¿cuál es la probabilidad de que te toque alguno de los grandes premios?

Este martes se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Un evento, que tiene lugar como cada año en el Teatro Real de Madrid, en el que se repartirán 2.408 millones de euros entre todas aquellas personas que hayan participado en el sorteo y se hayan llevado uno de los distintos premios que conoceremos a lo largo del día. Desde los reintegros que te permiten recuperar el dinero invertido en la lotería o las pedreas, hasta el siempre esperado Gordo.

¿Alguna vez te habías preguntado cuál es la probabilidad de llevarte alguno de los grandes premios? La probabilidad de hacerte tanto con el primer premio, como con el segundo y el tercero, es de apenas un 0,001%. Si tenemos en cuenta que tan solo una de cada 100.000 personas se llevará cada uno de estos premios, apenas 470 se llevarán el Gordo si tenemos en cuenta el número de habitantes de nuestro país. Algo semejante pasará con el segundo y el tercer puesto, ya que la probabilidad de que toquen estos números es la misma.

Lotería de Navidad 2020: esta es la probabilidad de llevarte el cuarto y quinto premio

Por esa misma razón, y si no te has llevado uno de los grandes premios, no te preocupes porque no serás el único. La probabilidad para hacerte con uno de estos premios irá creciendo a medida que la recompensa es menor. En el caso del cuarto premio tendrás una oportunidad entre 50.000 para hacerte con él puesto que habrá dos números premiados. Es decir, la probabilidad para que te toque este número se dobla respecto a los anteriores y se establece en un 0,002%.

Durante este evento se repartirán hasta ocho quintos premios, por lo que tendrás una probabilidad de 1 entre 12.500 para hacerse con él (0,008%). Puede que la probabilidad de hacerse con uno de los grandes premios no sea demasiado alta, es verdad, pero se estima que uno de cada seis décimos que se juegan en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad llevan algo de dinero. Desde una Pedrea de 100 euros hasta el Reintegro, mediante el que te devolverán el dinero pagado por el décimo si la última cifra coincide con la del Gordo.

Otros premios que te puedes llevar en este sorteo

A lo largo de este sorteo también te podrás llevar otros premios como los correspondientes a los números anterior y consecutivo al Gordo (20.000 euros), al segundo (12.500 euros) y al tercer premio (9.600 euros). Dado que se premia tanto al número anterior como al posterior al premio principal tendrás un 0,002% de probabilidades de hacerte con ellos.

Loterías y Apuestas del Estado también premia con 100 euros a aquellos números cuyo final coincida con el de los cuatro premios principales. Es decir, habrá 297 premios de 100 euros para quienes compartan las tres últimas cifras del Gordo, el segundo y el tercer premio. Por otro lado, la organización ofrece hasta 198 premios de 100 euros para quienes tengan las tres mismas cifras que cualquiera de los dos cuartos y 2.997 premios para quienes tengan las dos últimas cifras iguales que el Gordo, el segundo y el tercer premio.

Por último, la organización también ofrece premios de 100 euros por décimo jugado para los agraciados con la Pedrea. En concreto 17.490, quienes serán cantados por los Niños de San Ildefonso a lo largo de esta jornada. En definitiva, las probabilidades para hacerse con uno de los grandes premio es muy reducida. Sin embargo, tendrás cierta probabilidad de hacerte con alguno de los anteriormente analizados.