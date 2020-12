La reacción de un niño de San Ildefonso tras el error de su compañero en pleno sorteo de la Lotería: "Me meo"

La Lotería de Navidad siempre deja grandes momentos, tanto en las administraciones con grandes celebraciones (este año más contenidas por el coronavirus) como dentro del Teatro Real donde se celebra el sorteo. En esta edición el público no ha podido estar presente, pero los que no han faltado han sido los niños de San Ildefonso que –como siempre– han dejado algunos detalles que han sido muy comentados.

la reacción del otro niño me meo pic.twitter.com/ccgDX9zLF2 — alvaro 🎄 (@alvarobarrioss) December 22, 2020

Uno de los momentazos del sorteo ha sido con los hermanos Alonso Dávalos Durán y Samuel Dávalos Durán. Todo comienza con un error a la hora de leer el número de la bola sustraida. Uno de los niños se traba y la reacción del otro, con un gran suspiro que se ha escuchado por el micrófono, es lo que ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales. "La reacción del otro niño, me meo", decía Álvaro en Twitter. No es el único comentario que se ha podido leer al respecto. "Este niño me representa dadle las gracias de mi parte", ha escrito otra tuitera.

Este niño me representa dadle las gracias de mi parte 💕🤣 #LoteriaRTVE pic.twitter.com/j9skWqTmij — Carolina López (@louzitayeah) December 22, 2020

No es el único gran momento que ha dejado la Lotería de Navidad de 2020. En el especial de 'Hoy por hoy' hemos vivido cómo una madre avisaba en directo a su hijo que les había tocado el Gordo: "Pues me ha tocado un boleto. 400.000 euros. No sé qué voy a hacer. Estoy llamando. Aarón, cariño, nos tocó el Gordo, sí, cariño, sí". A esta se suma uno de los 'milagros' con una familia de Punta Umbría. Emiliano Martín, que es técnico electrónico, y que llevaba tres años sin trabajar ya que cuida de su esposa, que padece una enfermedad rara, ha ganado 1,2 millones. Por otro lado está la historia de Ludivina, quien decidió cobrar ocho décimos de Lotería el mismo día de octubre que enterró a su marido. Cuando estábamos en el portal, mandamos a un familiar a comprar unos décimos y ella me dijo que si compraba la terminación de los años de Jaime (el marido). Cuando llegó a casa le dije que el número era muy feo, era capicua. Luego el padre le dijo que cogiera otros dos para los tíos de Zamora". Han sido premiados.

El Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2020, el primero en la historia sin la asistencia de público a causa de la pandemia de coronavirus, es el 72897: se cantó unos minutos después de las 12:00 y ha sido muy repartido por toda España. Se ha ido a Punta Umbría (Huelva), Reus (Tarragona), Granada, Madrid, Boñar (León), O Grove (Pontevedra), Bilbao, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Jávea (Alicante), Cáceres, El Puerto de Santa María (Cádiz), Córdoba y Haría (Las Palmas). Además, se ha consignado en San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo (Pontevedra), O Porriño (Pontevedra), Salamanca, Bonavista (Tarragona), Oliva (Valencia), Alfara del Patriarca (Valencia) y Zamora.