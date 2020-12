"La mierda vuelve a oler": Kroos explica lo que pasa en Champions con el Real Madrid

El futbolista del Real Madrid, Toni Kroos, ha hecho que el podcast alemán en el que suele participar, ‘Einfach mal luppen’, sea un volcán de noticias. Esta vez, compartió micrófono junto a su hermano, Felix Kroos, y hablaron de la actualidad del Real Madrid, el presente del fútbol y cómo será el futuro.

‘The Best’ de la FIFA

La pasada semana se entregaron los premios ‘The Best’ de la FIFA que otorgaron a Lewandowski como mejor jugador de la temporada futbolística. Leo Messi y Cristiano Ronaldo fueron finalistas, aunque, es algo que no convenció mucho al hermano de Toni Kroos. “Lewandowski se lo merece, absolutamente. Pero, Messi no pertenece al ‘Top 3’, no lo hizo bien este año”, admitió Felix.

Sobre el entrenador del Bayern de Múnich, Hansi Flick, que no consiguió el 'The best', el madridista Toni Kroos aseguró que es uno de los personajes de 2020: “No solo convirtió a su equipo en triple ganador, sino que ha arrasado a todos los equipos y rara vez han marcado menos de cuatro goles".

En cambio, el alemán añadió que tuvo un ‘problemilla’ con el técnico cuando era el segundo de Joachim Löw en la selección germana: “Fue cuando me despertó varias veces en el Mundial de 2014 para ir a desayunar. No me pareció gracioso, pero lo dejaré pasar".

La Liga de Campeones

El jugador merengue se mostró descontento con lo que ocurre en el Real Madrid con la Champions League, la poca memoria que hay en el fútbol. En las victorias, todos contentos, pero con una única derrota, las críticas llegan. "Ganas la Liga de Campeones una, dos, tres veces seguidas, y cuatro semanas después pierdes el primer amistoso, el primer partido de prueba, y la mierda vuelve a oler". El futbolista se sintió molesto porque, en el club blanco, un único partido perdido, y de prueba, puede hacer que se fastidie toda una temporada.

"Desearía poder asumir los logros de una temporada durante tres o cuatro semanas y, de alguna manera, darme cuenta de lo conseguido. Definitivamente, es un poco el lado negativo", lamentó Toni Kroos.

Kroos, contra un tuitero

El jugador del Real Madrid respondió en redes sociales a un usuario que custionó su salario en relación con su aportación en el terreno de juego. “Sobrestimado por completo. 200 contactos de balón por partido, de los que 190 van hacia atrás o de tres a cinco metros para un lado. ¿Por eso cobra 20 millones por temporada? No es un líder, es un pesado”, le escribieron.

Kroos le contestó rotundamente en una respuesta que ya tiene miles de interacciones en las redes: “No subestimes el sueldo, Artur. El resto es correcto, por supuesto. Felices Fiestas”, admitió.

Unterschätz das Gehalt nicht Artur. Der Rest stimmt natürlich. Frohes Fest! https://t.co/ualAABrXo9 — Toni Kroos (@ToniKroos) December 21, 2020

No es la primera 'rajada' de Toni Kroos

El futbolista ya ha realizado más de una sonada declaración en el podcast alemán. De las últimas, cuando llamó “torpes” a los que se acostumbran a celebrar los goles con coreografías y bailes. “Si hay bailes ensayados o coreografías, lo encuentro muy estúpido. O peor aún, si hay algún objeto escondido”, puntualizó.