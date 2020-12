La Federación Italiana de Fútbol está estudiando una presunta blasfemia de Gianluigi Buffon, el legendario guardameta de la Juventus de Turín. Según informa este miércoles La Gazzetta, el veterano guardameta utilizó una expresión de este tipo cuando se dirigió a un compañero durante el encuentro que el fin de semana pasado disputaron la Juve y el Parma y que acabó con victoria de los turineses por 0-4.

La Federación cuenta con una grabación de audio de un momento que no fue captado por ninguna cámara de televisión en el que supuestamente Buffon se dirige a su compañero Manolo Portanova. "Me interesa verte corriendo y (blasfemia) sufrir, eh. El resto no me importa un carajo", es la frase que medios italianos atribuyen al portero de 42 años. El audio está en poder de Federación, que se pondrá en contacto con el guardameta para que explique su versión de los hechos.

Loa antecedentes

Bryan Cristante, centrocampista de la Roma, fue sancionado por este motivo este mismo mes. El internacional de 25 años fue castigado con un partido por una expresión que utilizó después de que su equipo encajara un gol en un partido ante el Bolonia.

"El jugador en cuestión fue captado claramente por las imágenes de televisión pronunciando una expresión blasfema identificable y audible sin dejar lugar a ninguna duda razonable", dijo la Liga al anunciar el castigo al futbolista.

Otro futbolista castigado anteriormente es Rolando Mandragora, del Udinese, que en 2018 utilizó expresiones insultantes contra la Virgen y contra Dios.