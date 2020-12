La desgarradora entrevista de Fayna sobre Carlos, de GH: de la primera paliza al lavado del coche

Fayna Bethencourt, la exmujer de Carlos Navarro, el exconcursante de Gran Hermano conocido como 'El Yoyas', ha relatado la desgarradora historia que vivieron ella y sus hijos como víctimas de maltrato dentro del ámbito familiar durante años. "Mi hija me pidió varias veces que lo denunciara. Con 7 años me dijo: 'Siempre dices lo mismo, que no va a volver a pasar y siempre pasa" relata la canaria.

En una entrevista a la revista Lecturas, la exmujer de 'El Yoyas' ha querido contar su experiencia para alertar a otras mujeres que puedan sufrir la misma situación que vivió ella durante años, y de la que dice que consiguió salir gracias al amor de sus hijos. "El amor a mis hijos fue lo que me hizo romper. No podía permitir que vivieran eso", asegura.

Hace unas semanas se hacía pública la condena a Carlos Navarro a seis años de cárcel por seis delitos de agresión continuados hacia su mujer y sus dos hijos menores de edad, y un séptimo contra la nueva pareja de la canaria. Además, tendrá que indemnizarles con 12.000 euros.

Le prohibía ir a lavar el coche

Durante años Fayna sufrió vejaciones y prohibiciones por parte del exconcursante del reality. Unas agresiones que comenzaron con insultos y empujones hasta llegar a ataques más fuertes de los que sus hijos fueron testigos: "La primera vez que me dio una paliza mi hijo de 3 años intentó defenderme".

Fayna asegura que 'El Yoyas' la intentó aislar hasta el punto de prohibirle hacer cosas como ir a lavar el coche. "Decía que lavando se hacen posturitas y se ponen todos cachondos. Piensas que es celoso porque te quiere".

Sin embargo, Fayna cuenta que "No estoy contenta con la condena. Hay tristeza y mucho dolor", pero sí que confiesa que sintió "alivio". La canaria explica que después de tres años ha conseguido ser feliz junto a sus dos hijos, que ahora tienen 13 y 10 años, y su nueva pareja. A pesar de todo, expresa que no le sale "odiar" a ex.