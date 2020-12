Ortega Smith y Errejón vuelven a protagonizar una discusión en Twitter: "A ver si te enteras, Milhouse"

No es la primera vez que ambos políticos protagonizan un caluroso debate a través de las redes sociales. Para el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha convertido ya en una tradición contestar al líder de Más País, Íñigo Errejón, a través de Twitter refiriéndose a él con el apodo de 'Milhouse', haciendo referencia al personaje de la serie Los Simpsons, con el que ha comenzado la disputa.

"¿Por qué exigir arrepentimiento si las ideas no delinquen?" preguntaba en su cuenta de Twitter el líder de Más País en el que compartía una noticia de que la Fiscalía había informado en contra de indultar a los nueve presos del 'procés' independentista catalán.

Errejón contesta a Ortega Smith

Ortega Smith no ha querido dejar pasar la oportunidad, y en cuanto ha visto esta reflexión de su opositor político, ha cargado contra él faltando al respeto nuevamente con el apodo que le ha asignado: "Milhouse, que no te enteras". El miembro de Vox ha querido explicar que "no se les ha condenado por sus ideas, sino por sus delitos, entre otros, malversación de fondos públicos, sedición, desobediencia, en definitiva, por dar golpes de Estado desde las instituciones".

Milhouse que no te enteras, no se les ha condenado por sus ideas, sino por sus delitos, entre otros, malversación de fondos públicos, sedición, desobediencia, en definitiva, por dar golpes de Estado desde las instituciones. https://t.co/PoelnwB7lo — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) December 22, 2020

El tuit rápidamente se ha convertido en tendencia en Twitter y ha sido compartido con varios memes en referencia al personaje amarillo por algunos usuarios.

Errejón por su parte, ha entrado al juego y tampoco ha dejado pasar la oportunidad de contestar. "Que conste que siempre he creído que los que vais más justitos necesitáis insultar para que todos parezcamos iguales. Pero ya que hablas de golpes, ¿Cómo llevas los 26 millones de fusilados? ¿O lo vas a hacer por Twitter, José Luis?" lanzaba en su cuenta contra las palabras de Ortega Smith, en referencia al polémico grupo de WhatsApp de los militares retirados.