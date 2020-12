El Supremo inadmite una querella contra Pedro Sánchez por el nombramiento de Salvador Illa como ministro

El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir una querella en la que un abogado pedía llevar al banquillo a Pedro Sánchez y Salvador Illa por el nombramiento del segundo como ministro de Sanidad sin tener formación sanitaria. Los jueces explican que la supuesta falta de experiencia de un cargo como ese "no convierte su nombramiento ni en ilegal ni en arbitrario" y rechaza la querella.

Se trata de la última querella que el Tribunal Supremo tenía encima de la mesa después de rechazar medio centenar de pleitos interpuestos por la vía penal contra el ejecutivo central por los distintos aspectos de la gestión del coronavirus. En su informe, el teniente fiscal del Supremo Luis Navajas pidió que esta querella fuese resuelta por separado ya que "no se aprecia relación alguna, cuando menos directa, con la gestión de la crisis sanitaria generada por la COVID-19".

La querella fue presentada el pasado verano y en ella el letrado acusaba al presidente del Gobierno y al ministro de Sanidad de un delito de prevaricación. Destacando que Illa es filósofo y no profesional de la medicina, afirmaba que "es evidente y palmario que no reúne los requisitos de idoneidad, pues ni su formación académica ni su experiencia o curriculum vitae, tienen o guardan relación con el contenido de sus funciones del puesto para el que se le nombra, Ministro de Sanidad".

La sala de lo penal del Supremo, con Manuel Marchena como ponente, inadmitió la querella hace unas semanas explicando que "no existen indicios de la comisión de delito alguno" y que para ser prevaricador "tendría que haber hecho caso omiso de las normas que lo regulan y de los principios constitucionales que las inspiraron, lo que no consta". Zanja el Supremo la discusión añadiendo que "el hecho de que Salvador Illa no sea licenciado en Medicina o no tenga, según el querellante, la experiencia necesaria para ocupar el cargo, no convierte su nombramiento ni en ilegal ni en arbitrario a los efectos de subsumir la conducta en los tipos penales reseñados".

El "capitan de una nave"

El Tribunal Supremo optó por rechazar en bloque medio centenar de denuncias y querellas contra distintos miembros del ejecutivo central por la gestión de la crisis del COVID-19, en línea con lo solicitado por la Fiscalía, aunque instando a los juzgados a investigar aspectos que en muchos casos ya están bajo la lupa de la Justicia como las muertes en residencias de ancianos o la falta de material de protección para sanitarios durante la primera ola.

La querella no entraba a examinar la gestión de la crisis del coronavirus pero entendía que los hechos "han venido a confirmar la falta de idoneidad del Sr. Illa para las funciones que asumió al aceptar el Ministerio de Sanidad. El capitán de una nave tiene que saber manejarla no solo en tiempo bonancible, sino, y sobre todo, tiene que saber conducir la nave cuando arrecia el temporal". El letrado ya ha recurrido la decisión ante la propia sala.