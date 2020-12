La vida de Del Horno fuera del campo en Londres: "Podía beber más que cualquier inglés y volver a casa sobrio"

En estas fechas tan señaladas para la distensión, en algunas ocasiones provocada por el alcohol, dos ingleses, dos Cole, Joe y Carlton han señalado de forma divertida a Asier del Horno como un gran bebedor. Los exfutbolistas de la Premier League y de la selección inglesa han contado en el podcast las hazañas del vasco fuera del campo durante la temporada que jugó en el Chelsea.

"¡Podía beber más que cualquier inglés y luego volver a casa sobrio!", asegura Joe Cole: "Cuando lo vi, pensé: '¡Encaja en nuestra filosofía de aquí!' Encaja en nuestra filosofía, no quiere ir a comer, quiere ir a las casas de apuestas, tomarse unas cuantas y luego irse a casa 'enyesado', eso es lo que quiere hacer. Así que pensé, 'sí, está con nosotros. Es un gran chico".

Además, Joe Cole contó cuando fueron a un concierto del grupo Artic Monkeys en Bournemouth. "Recuerdo que fui con con Shaun Wright-Phillips a un concierto de Arctic Monkeys. Fue después de un partido, él estaba sentado al lado de Wrighty y yo tenía una entrada de más y solo dije: 'Del Boy, ¿te apetece?' No hablaba ni una palabra de inglés y dijo: 'Sí, me uniré. Nada de inglés, así que fuimos en coche hasta Bournemouth para ver a los Arctic Monkeys. No sabía ni quiénes eran, se plantó en el bar y fuimos a ver el concierto. A él lo dejamos en el bar charlando con algunos seguidores del Chelsea. Te lo prometo, Tom, no tenía más de cinco palabras en inglés. Pero se sentó a hablar con aquellos chicos durante unas dos o tres horas. Vinimos y lo recogimos después del concierto y estaba emocionado, amaba mucho las reuniones sociales", relató el inglés.

Asier del Horno estuvo a las órdenes de José Mourinho en el Chelsea durante la temporada 2005/2006 en la que ganaron la Premier League. En el verano de 2006 volvió a España, en esta ocasión al Valencia. Colgó las botas en 2012.