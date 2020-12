"Ha sido incómodo y desagradable": el dueño de la camiseta más preciada de Maradona relata su sinvivir

Hace poco más de un mes, el pasado 25 de noviembre, Diego Armando Maradona fallecía a causa de un paro cardíaco y nos dejaba para siempre, sumiendo al mundo del fútbol en un estado de tristeza y de emotividad que aun perdura.

Maradona es, hasta la fecha, el jugador que mejor ha rendido de manera individual en un Mundial de fútbol. Lo hizo con Argentina en 1986, torneo que la albiceleste se terminó llevando gracias en un porcentaje muy elevado al 'pelusa'.

Steve Hodge trata de quitarle la pelota a Maradona en 1986 / Getty Images

Precisamente en ese torneo, en el encuentro de cuartos de final ante Inglaterra, Maradona marcó dos de los goles más famosos de la historia del fútbol: el famoso tanto de la 'mano de Dios' y aquel en el que se marchó de todos los rivales que le salieron a su paso.

Precisamente uno de sus rivales aquel día, Steve Hodge, estuvo hace poco en la BBC inglesa relatando todo lo que ha tenido que soportar debido a que posee la camiseta de Maradona de aquel famoso encuentro.

"La he tenido durante 34 años y nunca he intentado venderlo", dijo Hodge, de 58 años, a la radio de la BBC. "Me gusta tenerla. Tiene un valor sentimental increíble. He tenido gente llamando a mi puerta sin parar y me han llamado al teléfono desde diferentes radios y televisiones, e incluso de países extranjeros", explicó Hodge.

El relato no acaba ahí. "Ha sido incómodo y desagradable. He visto artículos en Internet en los que incluso se hablaba de que quería uno o dos millones por la camiseta. Artículos que me criticaban por ello y es falso, no estoy vendiendo la camiseta. Lo encuentro irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta. No estoy tratando de venderla".