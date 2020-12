Uribes: "Hubo público en el concierto de Raphael y no en LaLiga o la ACB porque se puede ver por Televisión"

El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha hecho balance del año en el deporte español en este 2020 en una charla con el Diario AS. También ha hablado de algunos de los aspectos más importantes y que preocupan al mundo del deporte.

El papel de los deportistas durante la pandemia. "Nuestros deportistas fueron un ejemplo en los momentos más difíciles, fueron referentes para la ciudadanía para quedarnos en casa y combatir la pandemia. Nuestros deportistas sacaron lo mejor de ellos mismos y sacaron de relieve que el deporte es un mundo de valores".

La decisión de que se jugase al fútbol tras el confinamiento. "La ministra francesa me avisó de que iba a suspender su Liga y me aconsejó que hiciera lo mismo. Yo pensé que era bueno que LaLiga siguiera, sin público, pero que pudiéramos culminarla. Y creo que se hizo bien y con éxito".

El Gobierno apuesta por el deporte. "Los presupuestos para el deporte vuelven a ser, en términos cuantitativos, como en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Hemos vuelto a poner al deporte con mucha fuerza en los Presupuestos Generales del Estado con más de 250 millones de euros. Hemos cuadruplicado las ayudas al deporte olímpico".

Los motivos por los que hubo público en el concierto de Raphael y no en el Clásico de baloncesto. "Evidentemente, la primera razón es sin duda la sanitaria, pero hay otras razones. Creo que para los eventos muy masivos, para que haya público, hay que esperar un poco. ¿Por qué no hay público en LaLiga o la ACB? Pues porque las podemos ver por televisión. ¿Cuándo habrá público en el fútbol o el baloncesto profesional? Como siempre, cuando las autoridades sanitarias entiendan que, bien por la evolución de la pandemia o por la aplicación de la vacuna, que los riesgos no existen. Que haya público en los estadios no lo voy a decidir yo, lo decidirá Sanidad y yo tendré que mantener una conversación con el Ministro Salvador Illa".

¿Prioridad para los deportistas olímpicos con la vacuna? "Se estudiará y trasladaré a Sanidad la idea de que el colectivo de deportistas olímpicos estén en los grupos de prioridad de la vacuna contra la COVID. Ellos tienen un objetivo en los próximos meses, un objetivo que es de país. Es un tema que podemos estudiar a la vuelta de Navidades, creo que es algo que puede tener sentido".

La Superliga Europea. "No tengo una opinión muy formada respecto a la Superliga Europea. Creo que hay que darle una vuelta a los pros y contras. Puedo entender a Florentino Pérez, pero tenemos que ver los pros y los contras. Cuando tenga una opinión formada se la diré al presidente del Real Madrid".

El partido entre España y Kosovo, país no reconocido por España. "Una cosa es la política internacional, el reconocimiento de los estados, el derecho internacional... y otra cosa es el deporte, más en una organización que es privada. Creo que hay que naturalizar eso sin extraer consecuencias políticas. Me parece que el deporte debe de estar fuera de ese tipo de planteamiento. El deporte es una cosa y la política otra, mejor no mezclar".

La candidatura al Mundial de fútbol de España y Portugal. "No sé en qué punto está la opción de albergar el Mundial de 2030 de fútbol. Sé que se ha dado algún paso en este último trimestre de 2020 y me parece un grandísimo proyecto. Tras las Navidades retomaré las conversaciones con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, pero quiero dejar claro que tienen el apoyo del Gobierno".