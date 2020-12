La emotiva reacción de dos sanitarios al recibir la vacuna que hará que se te salten las lágrimas

El arranque de la vacunación contra el coronavirus este domingo en España nos ha dejado imágenes de lo más emotivas. Después de que Araceli, a sus 96 años, fuera la primera en recibir la dosis, han ido llegando las imágenes de los demás residentes de centros de ancianos y trabajadores sanitarios. Todos ellos han acogido con ilusión esta jornada que marca un hito y el principio del fin de la pandemia.

En Andalucía se ha suministrado la vacuna a los trabajadores sanitarios de ocho centros hospitalarios, además de diferentes residencias de toda la comunidad. Alegría, agradecimiento y nervios han sido las emociones más experimentadas durante la jornada. El primer médico de Urgencia vacunado en Andalucía ha protagonizado uno de los momentos más emotivos.

"Estoy un poco emocionado y satisfechísimo por lo que acabo de hacer, porque todo el mundo tiene que hacer esto", comentaba entre lágrimas de emoción después de recibir el pinchazo. Con la voz entrecortada y los ojos empapados, aseguraba estar "muy contento de poder contribuir a que la gente piense y vea que esto es un paso que hay que dar".

"No tiene ni dolor ni nada y supone mucho para que esta pandemia se acabe ya", concluía, con los sentimientos aún a flor de piel.

"Te acuerdas de la gente que has dejado por el camino"

En la misma sala estaba la primera enfermera de UCI en recibir la vacuna de Pfizer y no podía evitar acordarse de toda la gente que perdió su vida durante la pandemia. "Es un momento muy emocionante. Te acuerdas de toda la gente que te has dejado por el camino", decía también con las lágrimas en los ojos y sin poder contener la emoción.

"Me gustaría dedicárselo a mi compañera de promoción, Gloria Bazán. Me gustaría dedicárselo a ella", concluía con estas palabras tan bonitas que han emocionado a todo el personal y a miles usuarios de las redes sociales, que no han tardado en compartir el vídeo y escribir mensajes de apoyo.