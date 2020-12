Leo Messi se ha sincerado. El jugador del FC Barcelona habló de su futuro en el club culé, la situación del mismo y su experiencia tras anunciar que se quería marchar este verano en el programa de LaSexta 'Lo de Évole' con Jordi Évole.

"Pasé muy mal todo el verano. Desde antes de verano, por cómo terminó la temporada. Luego vino todo lo del burofax. Lo arrastré un poco a principio de temporada. Me encuentro con ganas de pelear por todo lo que tenemos", explicó.

"Sé que el club está pasando por un momento muy complicado a nivel de club, de equipo, de todo... Se hace difícil todo lo que rodea al Barcelona, pero yo estoy con ganas. El club está realmente mal, como todo el mundo. El club está realmente mal y va a ser difícil volver a estar donde estaba", añadió.

“El club está realmente mal. Y va a ser difícil que vuelva a estar donde estaba”.#MessiÉvole pic.twitter.com/698b5Rqmhh — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

"Tendría que haber ido al psicólogo, pero no he ido nunca"

El jugador argentino también fue contundente sobre cómo gestiona la presión y si alguna vez ha necesitado ayuda para ello. "Tendría que haber ido al psicólogo pero no he ido nunca. Me cuesta dar ese paso, me insistieron a dar ese paso, sobre todo Antonella pero no", explicó.

"Soy una persona que se guarda todo para mí. Yo sé que lo necesito por el día a día y lo que me toca hacer", añadió.

Esta afirmación hecha por alguien como Leo Messi me parece de una gran valentía. Y demuestra una enorme normalidad. #MessiÉvole pic.twitter.com/WvQZZUNJuv — Jordi Évole (@jordievole) December 27, 2020

"Nadie se podía esperar la muerte de Maradona, ni ahora me lo creo"

Otro de los asuntos que repasaron fue la muerte de Diego Armando Maradona, que el pasado 25 de noviembre murió a los 60 años. "Cuando murió Maradona estaba en casa y me llegó un mensaje de mi papá", comenzó a relatar. "Fue una locura, aunque sabíamos que Diego no estaba bien, nadie se podía esperar que eso fuese a pasar. Ni ahora me lo creo", añadió.

Respecto a si se imagina un funeral similar al de Maradona, en el que miles de personas se movilizaron hasta la Casa Rosada para darle el último adiós, Messi dijo que "no se lo imagina".

"No me imagino un funeral como el de Maradona, ni quiero pensarlo, pero era normal. Lo que era Diego, lo que hizo él por Argentina, lo que el argentino siente... Era de esperar", concluyó.