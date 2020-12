Elsa Pataky sube una foto de su árbol pero a todos se les va la mirada a la izquierda: "Gracias Elsa"

Las fiestas navideñas, estén o no marcadas por una pandemia, siempre nos dejan anécdotas divertidas como la que hemos visto este fin de semana con Elsa Pataky.

“Papá Noel me ha traído la figura de Thor por Navidad”, decía la actriz en una publicación de Instagram. Un mensaje sencillo, amable e incluso gracioso que, contra todo pronóstico, iba a despertar una auténtica oleada de envidia sana en las redes sociales.

Y es que la broma de Pataky estuvo lejos de pasar desapercibida. De nada sirvieron todos los regalos que había bajo el árbol porque Chris Hemsworth lo eclipsaba todo. Absolutamente todo. "Gracias, Elsa, por darnos envidia una vez más", "yo pedí lo mismo y no me llegó" y "otro año que no me lo traen" son solo algunos de los ejemplos de esta divertida cadena.