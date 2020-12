Un médico de EEUU con alergia al marisco notifica una reacción grave al ponerse la vacuna de Moderna

Un médico de Boston con alergia a los mariscos desarrolló una reacción alérgica grave después de recibir el coronavirus de Moderna vacuna el jueves, según ha informado el New York Times. El doctor Hossein Sadrzadeh, de oncología geriátrica es miembro del Boston Medical Center y ha explicado que tuvo una reacción severa casi inmediatamente después de haber sido vacunado. Explicó que se sentía mareado y se le aceleró el corazón.

Sadrzadeh padece una alergia grave al marisco. Ya se encuentra totalmente recuperado. Desde Moderna aseguran que el equipo de investigará el caso aunque insisten en que se trata de un hecho aislado.

El portavoz del Boston Medical Center, David Kibbe, ha confirmado en un comunicado público que el doctor Sadrzadeh había recibido la vacuna Moderna el jueves. La declaración decía que "sintió que estaba desarrollando una reacción alérgica y se le permitió autoadministrarse su EpiPen personal. Fue llevado a Urgencias, evaluado, tratado, observado y dado de alta. Él está bien hoy ".

Cuenta la información del New York Times que este caso ha sido el primero de este tipo relacionado con la vacuna de Moderna y que las agencias están investigando al menos seis casos de personas que sufrieron anafilaxia después de recibir la vacuna Pfizer-BioNTech, que contiene ingredientes similares, durante las primeras semanas de su distribución en EEUU.

"Con más de 1,1 millones de inyecciones en todo Estados Unidos, las reacciones alérgicas graves siguen siendo una rareza y no deberían generar preocupación en la mayoría de la población", comenta al periódico neoyorkino el doctor Merin Kuruvilla, alergólogo e inmunólogo de la Universidad de Emory. "Esto no debería disuadir a las personas que obviamente no corren ningún riesgo", insiste.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han emitido un aviso explicando que las vacunas Pfizer y Moderna podrían no ser apropiadas para personas con antecedentes de anafilaxia, ya que podría afectar a la respiración y causar caídas de la presión arterial, poniendo en peligro la vida del paciente.

Los funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían discutido las reacciones que involucran algunos de los casos de Pfizer, pero no han determinado si un ingrediente de la vacuna causó las respuestas alérgicas.