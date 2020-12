Salvador Illa agradece el comportamiento "muy ejemplar" de la ciudadanía en Navidad y pide mantener la guardia

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, comparecen en rueda de prensa este lunes tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud para resumir los acuerdos alcanzados y valorar la evolución de la pandemia de COVID-19.

Fernando Simón ha explicado que, tras cuatro días festivos, la interpretación de los datos publicados este lunes "no es la más sencilla". El director del CCAES ha señalado que, aunque la incidencia acumulada ha descendido, la acumulación de festivos hace necesario tener "especial cuidado".

Simón se ha referido especialmente a la gravedad de los datos en Baleares y Extremadura, donde "son muy conscientes de la situación" y ya llevan días implementando medidas para contrarrestar el incremento de la transmisión.

Simón también ha asegurado que los datos de ocupación hospitalaria y positividad son más bajos que los de noviembre, pero siguen siendo más altos de lo deseable. La cifra de fallecidos también lleva tres semanas descendiendo (lo cual también ha hecho bajar la tasa de letalidad), pero sigue siendo alta.

Lo que sí ha revelado el director del CCAES es que "el impacto del puente de la Constitución, que pudo incrementar algo la transmisión, no fue tan importante como hubiéramos esperado". Según Simón, el incremento de los contagios en el último mes se fraguó en la última semana de noviembre, cuando en varias CCAA se relajaron las medidas de prevención de la transmisión.

Cepa inglesa

Simón ha confirmado que en España ya hay nueve casos confirmados de la cepa inglesa del COVID y ha señalado que hay otros en estudio. "No es algo que nos haya resultado extraño. La mayor parte de estos casos iniciaron síntomas a los 4 o 5 días de llegar a España, por lo que no eran infectivos ni detectables durante el viaje", ha explicado el director del CCAES.

"El problema de la cepa inglesa no radica tanto en si la tenemos o no, sino su posible mayor transmisibilidad. Todavía no hay datos que indiquen si se está produciendo. Es posible que así sea", ha explicado.

Simón, de todas formas, no ha relacionado directamente el incremento de casos de COVID detectados en el Reino Unido con la proliferación de virus de esta nueva cepa. "Hay indicios de que sea más transmisible, pero no de que supere el índice de reproducción, que ya era alto. Todavía no están despejadas todas las dudas".

Cautela ante los datos

Al igual que Fernando Simón, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha detallado que en la reunión del Consejo Interterritorial ha habido consenso a la hora de pedir prudencia en la interpretación de los datos, y que también muchos consejeros han coincidido en señalar el comportamiento "muy ejemplar" de la ciudadanía en Navidad, pidiendo que se mantenga la guardia muy alta en los próximos días.

Vacuna contra la COVID

Illa ha valorado positivamente el inicio de la vacunación en España y ha confirmado que, tras los problemas logísticos experimentados por Pfizer en Bélgica, este martes llegarán a España 369.525 nuevas dosis en cuatro vuelos con destino Barcelona, Madrid, Vitoria y Canarias, desde donde se repartirán por todo el territorio con la colaboración de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Sanidad también ha recomendado a toda la ciudadanía consultar la página web creada por el Gobierno para resolver dudas relacionadas con la vacuna: www.vacunacovid.gob.es. Illa ha asegurado que no se ha registrado ningún efecto adversos entre las personas vacunadas en España hasta ahora.

Nuevas restricciones

Sobre la mesa del Consejo estaba la posibilidad de ampliar las restricciones durante esta semana. Algunas comunidades ya han optado este lunes por hacerlo a las puertas de la Nochevieja, como Baleares y Extremadura, y otras, como Cataluña, han decidido mantener las actuales, mientras que Galicia estudia adoptar nuevas medidas, superado ya el primer tramo navideño.

El ministro Salvador Illa se ha limitado a recomendar limitar al máximo la movilidad y los contactos sociales, cumpliendo con las restricciones ya vigentes.