Verónica Forqué pone en un serio aprieto a Jorge Javier Vázquez: "Está grabado"

'Sábado Deluxe' contó el último fin de semana de 2020 con una invitada excepcional: Verónica Forqué. En los últimos meses, la actriz se ha convertido en un rostro recurrente de la pequeña pantalla, siempre ganándose el favor del público con su expontaneidad, y por eso el espacio estrella de Telecinco quiso entrevistarla el pasado sábado para despedir el último programa del año por todo lo alto.

Habló de muchos temas con toda la naturalidad del mundo, empezando por el consumo de la marihuana. "No quiero hacer apología ni lanzarle a la gente la idea de que fumar está bien, pero hacerlo para mí es como estar con esos seres que quiero que ya no están: mis padres, mi hermano, los amigos de mi generación… hablo con ellos", explicó.

Y añadió: "No bebo nada de alcohol, me cuido, pero me gusta fumar hierba. Tengo 65 años y puedo hacer lo que quiera, no molesto a nadie".

Estas declaraciones llamaron la atención de todos los espectadores que siguieron 'Sábado Deluxe'. Sin embargo, hubo un detalle, un pequeño descuido, que solo captaron algunos usuarios de Twitter.

En un momento de la entrevista, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Verónica Forqué si tenía ganas de volver a conocer el amor y la respuesta de su invitada desveló el secreto que el programa que produce La Fábrica de la Tele intentaba ocultar.

Verónica Forqué desvelando que el programa está grabado a las 8 de la mañana #forquedeluxe pic.twitter.com/xSYexHyLyy — ɾαմ́l (@RaulMJimenez_) December 26, 2020

"Ahora mismo, así, a las ocho de la mañana aquí con el rímel...", respondió Verónica, confirmando que el programa no se estaba emitiendo en directo, sino que estaba grabado. "A las ocho de la mañana... eh... bueno...", dijo el presentador, un poco apurado por el desliz de su invitada.