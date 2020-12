"Me quemó por dentro": Úrsula Corberó, muy dolida por no estar en el regreso de 'Física o Química'

Los más nostálgicos tuvieron el domingo 26 de diciembre una primera cita con la que fue una de las series juveniles más icónicas de Antena 3: 'Física o química'. La ficción regresó en formato miniserie con un reencuentro hecho para todos aquellos que siguieron las aventuras y desventuras de los alumnos del Zurbarán.

Aprovechando el estreno del primer capítulo (el segundo se verá el próximo 3 de enero) en Atresplayer Premium, Úrsula Corberó, la gran ausente de este evento, se pronunció por primera vez sobre este proyecto en el que han participado casi todos los protagonistas del reparto original.

"Hoy se emite 'FoQ: El Reencuentro'. Me quemó por dentro no poder estar. Mucha mierda a todos mis compis", escribió la actriz en una historia de Instagram. No confirmó, sin embargo, el motivo por el que no está en el reencuentro de la serie que la catapultó a la fama, aunque podría deberse a que ha estado estos últimos meses grabando la última temporada de 'La Casa de Papel'.

El punto de partida de 'Física o química: el reencuentro'

La boda de Yoli es el gran evento que reune a los compañeros del Zurbarán. Un evento especial que hace que todos ellos recuerden lo bueno y lo malo de la mejor época de sus vidas. Todos han cambiado con el paso del tiempo, algunos más que otros, como les dicen sus profesoras, aunque algunos de ellos parece que tienen problemas para recordar quienes fueron.

O tal vez lo que uno de ellos quiere olvidar es que, en realidad, durante todos estos años ha estado guardando un secreto. Un secreto que le costó una amistad de este grupo de amigos. Un reencuentro es el escenario ideal para recordar sus mejores momentos, limar asperezas y confesar lo que nunca se dijeron. Porque ya se sabe que a los treinta las decisiones que se toman son para siempre.

Andrea Duro (Yoli), Angy (Paula), Maxi Iglesias (Cabano), Sandra Blázquez (Alma), Adam Jezyerski (Gorka), Leonor Martín (Cova), Andrés Cheung (Yan), Javier Calvo (Fer), Adrián Rodríguez (David), Ana Milán (Olimpia), Blanca Romero (Irene), Álex Barahona (Berto) y Marc Clotet (Vaquero) son los protagonistas de 'Física o química: el reencuentro'.