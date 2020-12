Mourinho es un entrenador con mucha personalidad, como demuestra dentro y fuera del campo. Sergio Reguilón, lateral que ahora milita en las filas de los 'Spurs' bajo la supervisión de Mou, contó una anécdota que así lo demuestra.

"Podría contar mil anécdotas maravillosas de Mourinho", explica el canterano del Madrid en una entrevista al Diario As. "Por ejemplo el día de Navidad, que sabe que estoy solo. Llegamos a entrenar el día 25 a las tres y tenía una caja en mi sitio. Lo abro y era un cochinillo cocinado ya", explica.

"Me dijo: "sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar la cena y cenas bien". Tiene detalles que la gente no sabe en el día a día, pero para un futbolista que esté pendiente de cómo estás tú aparte del fútbol es muy importante", añade Reguilón.

Bale, baja "las próximas semanas"

Gareth Bale, que llegó al Tottenham el pasado verano tras salir del Real Madrid al mismo tiempo que Reguilón, se perderá "las próximas semanas" de competición por una lesión durante el partido contra el Stoke City.

"No espero que esté bien y también tengo mis dudas sobre que Lucas Moura y Vinicius puedan jugar contra el Fullham. Lo de Bale, no diría que es algo serio, pero le afectará unas semanas", explicó el entrenador a la prensa.