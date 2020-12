El Supremo fija para marzo el juicio contra el diputado de ERC Nuet por desobediencia en el procés

La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha señalado para los días 24 y 25 de marzo el juicio al diputado de ERC Joan Josep Nuet, al que se le juzgará por un presunto delito de desobediencia por su actuación como miembro de la Mesa del Parlament de Cataluña en relación con las denominadas leyes de desconexión del procés que derivó en el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia de 2017.

Todas las pruebas

En un auto, el tribunal ha admitido las pruebas solicitadas tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado y la defensa del diputado.

Un año de trámites

El señalamiento del juicio llega después de un año desde que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidiera elevar al Supremo la causa contra el diputado electo de ERC, por su condición de aforado, en el marco de la que el tribunal catalán enjuicio a los miembros de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación de las leyes de desconexión y que hicieron posible el 1-O.

El TSJCAT ya celebró el juicio contra Anna Simó, Lluís María Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Mireia Boya, a quienes condeno a penas de 20 meses de prisión , excepto a Boya que fue absuelta y el tribunal además les impuso multas de 30.000 euros.

Único aforado en el Supremo

La sala estableció en 2014 que los aforados investigados que dimitan de su cargo antes de que se abra juicio oral contra él dejan de ser competencia del Supremo. Si renuncian una vez abierto el juicio, ya no cambia el tribunal. Pero esta jurisprudencia no es aplicable en el caso de Nuet porque en su caso no se trata de perder el fuero al dejar de ser diputado sino de ganarlo al adquirir esta condición. "Si te conviertes en diputado, el efecto inmediato es que solo te puede juzgar un órgano superior", preciso el alto tribunal.