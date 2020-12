Angela Merkel carga contra los 'negacionistas' en su último discurso de Año Nuevo

“¡Qué año queda atrás!”. Así comienza la canciller alemana, Angela Merkel, su último discurso de Año Nuevo, que se emitirá esta noche en la televisión pública alemana, como viene haciéndolo en los últimos 15 años y como hicieron sus predecesores en la Cancillería en una tradición que cumple ya medio siglo.

Un 2020 dominado por una pandemia “que el mundo no esperaba”, y que nos ha golpeado ahí “donde somos más humanos: en el contacto cercano, en los abrazos, en la conversación, en la celebración”.

La canciller, en un adelanto enviado a la prensa, admite que son tiempos difíciles para Alemania y que seguirán siéndolo “durante bastante tiempo”. “La pandemia de coronavirus fue y es la tarea política, social y económica del siglo. Es una crisis histórica que ha impuesto mucho a todos y demasiado a algunos”, asegura.

Respecto a la campaña de vacunación, que ha comenzado el 27 de diciembre en Alemania y en otros países europeos, Merkel considera que los vacunados son el rostro de la esperanza: “Los mayores y sus cuidadores, el personal médico de las unidades de cuidados intensivos, no sólo en nuestro país, sino en todos los países europeos y muchos otros. Cada día habrá más rostros, poco a poco se añadirán otros grupos de edad y profesionales y luego todos los que lo quieran”, en referencia a la voluntariedad de la inmunización. No obstante, Merkel da un paso al frente. “Yo también me vacunaré cuando sea mi turno”.

Pide a los alemanes que antes de que termine el año hagan una pausa para recordar a quienes han muerto como resultado de la pandemia. “No debemos olvidar como sociedad cuántos han perdido a un ser querido sin poder estar cerca de ellos en sus últimas horas. No puedo aliviar su dolor. Pero estoy pensando en ellos, especialmente esta noche”, enfatiza Merkel. Al mismo tiempo, expresa su rechazo a los negacionistas: “Las teorías de conspiración no sólo son falsas y peligrosas, sino que también son cínicas y crueles para víctimas y fallecidos”.

La canciller también elogia los incansables esfuerzos de los médicos y enfermeras de los hospitales, de los residencias de ancianos y de todos aquellos que han ayudado a garantizar que la vida cotidiana pueda continuar a pesar de la pandemia. Dice estar agradecida por lo disciplinada que había sido la gran mayoría de la gente con respecto al uso diario de mascarilla en los lugares públicos. “Para mí, esto expresa lo que hace posible la vida en una sociedad humana en primer lugar: la consideración por los demás, la perspicacia de dar también un paso atrás de vez en cuando, la conciencia del espíritu público”, explica.

Y advierte que todos estos esfuerzos serán necesarios el año que viene porque el mundo “está cambiando rápida y de manera fundamental”, incluso antes del comienzo de la pandemia.

Merkel concluye con un tono más personal. Recuerda que no se presentará de nuevo a las elecciones federales de septiembre, por lo que “con toda probabilidad, hoy es la última vez” que se le permitirá dirigirse a los alemanes como canciller con un discurso de Año Nuevo. Y admite que nunca antes en su dilatada experiencia al frente del Gobierno alemán había experimentado un año tan lleno de preocupaciones: “No creo estar exagerando cuando digo: nunca en los últimos 15 años hemos sentido que el año viejo sea tan difícil, y nunca hemos esperado el nuevo año con tanta esperanza, a pesar de todas las preocupaciones y cierto escepticismo”.