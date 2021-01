El Athletic destituye a Garitano como entrenador pese a la victoria ante el Elche

El Athletic Club ha decidido relevar a Gaizka Garitano y su cuerpo técnico al frente del primer equipo, al que accedió el 5 de diciembre de 2018

El técnico deriotarra ha estado al frente de la primera plantilla rojiblanca 89 partidos, con la clasificación para la final de Copa de la temporada pasada, aún por disputarse por su aplazamiento, entre sus haberes.

COMUNICADO OFICIAL I Relevo en el banquillo del Athletic Club 👇 — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

Garitano, tras el partido

Gaizka Garitano se mostró "contento" del triunfo logrado frente al Elche en San Mamés y subrayó que "no hubiese sido merecido" que el equipo ilicitano hubiese logrado el empate en la jugada que Oscar de Marcos sacó el balón casi desde la línea a dos minutos del final.

"Cuando no haces el segundo estás expuesto a tener una desgracia. Por suerte no ha entrado la única que han tenido porque no hubiera sido merecido", señaló el técnico vizcaíno, especialmente satisfecho de la victoria "por los jugadores".

"A nivel personal, sin más. Lo que quiero es que gane el Athletic. Esté yo o no, siempre estoy contento cuando gana el Athletic", dijo.

Garitano consideró que "en otra situación" de menor necesidad hubieran "definido mejor las situaciones de superioridad" de las que disfrutaron en la segunda parte para solventar el partido con mayor comodidad. "Nos cuesta mucho y seguro que tiene que ver un poco con la situación del equipo, que sabes que tienes que ganar sí o sí", admitió.

A nivel individual alabó la actuación de Oscar de M