El fútbol inglés tiene motivos para avergonzarse nuevamente por el comportamiento de sus futbolistas y teniendo en cuenta la alarmante situación que se está produciendo en el Reino Unido con los peores datos diarios en toda la pandemia. Si durante las últimas horas ocuparon las redes sociales unas declaraciones de Mourinho en las que se mostró "extremadamente decepcionado" con su plantilla. Sergio Reguilón, Lamela y Lo Celso se juntaron con más personas ajenas al club incumpliendo las normas COVID.

El protagonista que ha copado las portadas esta semana ha sido Benjamin Mendy. El lateral del Manchester City habría organizado una fiesta en su domicilio el día de fin de año. Algo que se acrecenta más allá de por la propia irresponsabilidad ya que en esta pasada semana el partido entre los citizen y el Everton tuvo que suspenderse por unos cuantos positivos en los de Guardiola. El foco de contagio residiría en esta fiesta, según The Sun.

Para el diario inglés hablaron dos personas relacionadas con esta fiesta. El hombre al que habló Mendy pidiendo que "le trajeran chicas" y uno de los vecinos del francés refiriéndose al ruido durante esa noche. Todo se remonta al Boxing Day. Tras el partido, Mendy manda un mensaje a uno de sus amigos para organizar dicha fiesta: "Eres un buen hermano. Ya sabes que con todas las chicas, tienes algunas que quiero. Pero estoy asustado porque mi chica es de Londres y conoce demasiadas chicas para enterarse", le dijo al jefe de la agencia de modelos con la que contactó, a quién le sorprendió todas estas peticiones con la situación COVID que existe en las Islas Británicas: "No me sorprendió que fuera a espaldas de su chica, ya que eso es lo que hacen los futbolistas, pero me sorprendió que no se preocupara por la Covid". Aquí tienes el vídeo.

El club inglés y la propia FA están estudiando el caso tras la confirmación de uno de los vecinos quién afirmó "haber escuchado mucho ruido", entre otras cosas, por el espectáculo de fuegos artificiales que duró "más de diez minutos", afirmó este testigo.