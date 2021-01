La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado, a través de su página web, sobre el repunte de intentos de robo de cuentas de WhatsApp. Todo ello a través de una estafa recurrente, que se conoce como el timo de verificación de WhatsApp, mediante la que un grupo de cibercriminales pretende hacerse con tus datos personales. Desde los números de terceros contactos para seguir atacando hasta tus conversaciones.

Un caso de phising, como otros tantos que hemos presenciado durante estos últimos meses, que comienza con un ciberdelincuente configurando la aplicación de WhatsApp en un teléfono móvil con el número de teléfono de la víctima. Dado que WhatsApp tan solo permite tener un perfil por número de teléfono, el estafador se apoyará en técnicas de ingeniería social para conseguir el código de verificación. Entre otras opciones, el responsable del ataque se hará pasar por un contacto de confianza al que ya haya atacado previamente.

Así actúan los cibercriminales: quieren hacerse con tu cuenta de WhatsApp

Después de hacerse pasar por tu contacto, el ciberdelincuente te mandará un mensaje por WhatsApp advirtiéndote que vas a recibir un SMS en los próximos segundos en el que aparecerá tu código de seguridad. A continuación, el responsable del ataque te pedirá que le envíes los seis dígitos del código que has recibido a través del SMS o que pulses sobre un enlace para ayudarle a obtener un nuevo número de teléfono.

Sin embargo, no solo no le ayudarás a conseguir un nuevo número, sino que servirá para que pierdas el tuyo en manos de los piratas informáticos. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje de estas características, ni caso. Si no has solicitado la verificación de WhatsApp, y has recibido este mensaje, es posible que alguien haya metido tu número de teléfono por error o que esté intentando robar tus datos. Ya sea por una razón o por la otra, si recibes este mensaje, te recomendamos que no le hagas ni caso.

Activa la verificación en dos pasos para evitar sustos

Para evitar este tipo de estafas, desde la firma de ciberseguridad Kaspersky recomiendan activar la verificación en dos pasos para hacer frente a este tipo de estafas: "Instamos a todos los usuarios y usuarias a que configuren la autenticación de doble factor en esta aplicación lo antes posible. También que desconfíen de mensajes y llamadas de desconocidos ya que no es oro todo lo que reluce".

Para ello, tan solo tienes que ir al menú de WhatsApp y escoger la opción 'Configuración'. Una vez hecho eso, presiona sobre 'Cuenta' y selecciona 'Verificación en dos pasos'. Una vez hecho eso, el servicio de mensajería instantánea te pedirá que crees un código de seis dígitos que, en cuestión de segundos, pasará a ser tu código de doble factor.