Antonio Romero: "Entiendo que Ramos y su entorno están cabreados"

Las negociaciones por la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid han sido el punto central del debate de la Barra Libre de SER Deportivos este lunes.

Antonio Romero ha contado que "Ramos considera que la oferta que le ha hecho el Real Madrid no es en firme y que todavía, a día de hoy, no se ha sentado como se tiene que sentar a negociar un capitán del Real Madrid con el Real Madrid". Romero, ha añadido: "Entiendo que Ramos y su entorno estén mosqueados. Percibo que en el Madrid es´tan preocupados porque si Ramos no renueva, tienen un problema".

Jordi Martí, por su parte, lo ve muy diferente. "Decidnos simplemente que quien es madridista de corazón no quiere renunciar ni a un solo euro", ha espetado.

"Otro símbolo del Real Madrid vuelve a estar arrastrado a muy poquitos meses para que termine el contrato", ha dicho Miguel Martín Talavera.

Para Romero, "no todo es una cuestión de dinero. El jugador y el entorno del jugador tienen la sensación de que el Real Madrid se está permitiendo el lujo de dejar a su emblema libre el 1 de enero. No es solo cuestión de dinero, sino de que a los futbolistas diferentes tienes que tratarles diferente".