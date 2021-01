El Supremo rechaza suspender de forma urgente el plan del Gobierno para controlar las 'fake news'

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma urgente el procedimiento aprobado por el Gobierno el pasado mes de noviembre para monitorizar la difusión de noticias falsas o 'fake news' a gran escala. Los jueces de lo contencioso han rechazado una petición de medidas cautelarísimas presentada por un medio digital asegurando que "no aprecia las circunstancias de especial urgencia" exigidas por la normativa para suspenderlo.

El procedimiento fue puesto en marcha a principios del pasado mes de noviembre en una Orden del Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo: un "procedimiento de actuación contra la desinformación" que, según un comunicado del departamento, "establece los instrumentos necesarios para participar en los mecanismos que la Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros para reforzar las capacidades de respuestas coordinadas y conjuntas a las campañas de desinformación e influencia".

Una Orden que permite al ejecutivo central incluso solicitar la colaboración de medios de comunicación para hacer frente a estas campañas de 'fake news' y que ha sido bautizada por la oposición como 'Ministerio de la Verdad' y que fue llevada ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo por el portal digital especializado en información jurídica 'Confilegal' en una petición de medidas cautelarísimas que acaba de rechazar el alto tribunal.

Los jueces explican que, en primer lugar, no existe una razón de urgencia máxima para tomar la medida. Esta Orden "no crea una situación irreversible que exija decidir ahora sobre las pretensiones cautelares presentadas, las cuales pueden ser examinadas y resueltas en el breve margen de tiempo" previsto en la ley. "Por tanto, no se producirán perjuicios irreparables para la entidad recurrente, si debieran prosperar sus razones".

Los jueces seguirán estudiando el caso por la vía de las medidas cautelares pero ya dando traslado a la Abogacía del Estado para que se pronuncie.