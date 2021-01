Sale a la luz parte de la conversación de Trippier con un amigo por la que el inglés ha sido sancionado

Este miércoles el diario inglés The Telegraph ha publicado parte de la supuesta conversación que el futbolista del Atlético de Madrid Kieran Trippier tuvo con un amigo poco antes de que el inglés acabase fichando por el Atlético de Madrid en verano de 2019.

La conversación

Amigo de Trippier: "¿Debería apostar a que acabas yendo allí?"

Trippier: "Puedes hacerlo, tío"

Amigo de Trippier: "100%, Tripps?"

Trippier: "Si, tío. No me culpes si algo sale mal, pero no debería. Métele si quieres, tío".

Trippier fue sancionado este mes de dciiembre con diez semanas sin jugar al fútbol, así como con 70.000 libras de multa.

Esta semana se conoció que la FIFA había admitido la cautelar por la que Trippier podrá volver a jugar con el Atlético de Madrid este fin de semana después de haberse perdido varios partidos de liga.