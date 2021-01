Meyers Leonard: "Me quedo de pie por las mujeres y hombres que han servido a este país"

Este miércoles se volvieron a vivir situaciones muy parecidas a las del inicio de la burbuja en la NBA en referencia al movimiento 'Black Lives Matter'.

🚨🏀 ÚLTIMA HORA



📝 Comunicado conjunto de los jugadores de @MiamiHeat y @Celtics



😔 "Jugamos el partido de esta noche pero con gran dolor en nuestro corazón tras la decisión tomada en Kenosha y tras el trato policial diferente que se le ha dado a los asaltantes del Capitolio" pic.twitter.com/FQ6DxMVd4L — El Larguero (@ellarguero) January 7, 2021

Que volvieran a producirse episodios de apoyo a la lucha contra la brutalidad policial y al distinto trato racial en Estados Unidos tiene su motivo en lo vivido en el Capitolio de Washington este miércoles y al hecho de que el fiscal no presentase cargos contra el policía que asesinó a Jacob Blake en Kenosha hace meses.

Hubo un partido que estuvo cerca de no disputarse. Los jugadores de los Boston Celtics estuvieron reunidos más de 45 minutos en su vestuario pero finalmente, tras hablar con sus compañeros de Miami Heat, decidieron que el partido se disputase. Eso sí, ambos sacaron un comunicado conjunto dejando clara su postura.

Cabe destacar lo sucedido con Meyers Leonard. El pívot de los Heat una vez más no se arrodilló junto al resto de sus compañeros durante el himno americano. Cansado de las críticas que suelen producirse cuando sucede esto, Leonard decidió sacar un comunicado en sus redes sociales para pronunciarse.

"Me quedo de pie por las mujeres y hombres como mi hermano que han servido a este país. Me quedo de pie contra la violencia y los disturbios en Washington. Me quedo de pie como gesto de solidaridad con mis compañeros y hermanos. Me quedo de pie contra la intolerancia, el racismo y el odio. Me quedo de pie con la esperanza de que nuestro país un día pueda dejar de usar nuestras diferencias para dividirnos y vea cómo nuestros corazones pueden unirnos. Me quedo de pie con amor en mi corazón para todos".