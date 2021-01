Sanidad descarta por el momento el cierre de los colegios ante la tercera ola

Más de dos millones de contagios y una incidencia acumulada de 321 casos por 100.000 habitantes. Estas son las cifras con las que ha comenzado María José Sierra la rueda de prensa de Sanidad para evaluar el avance de la pandemia del coronavirus tras las fiestas navideñas. "Hay ocho comunidades que tienen la incidencia por encima de los 300 casos, cuatro de ellas tienen la incidencia por encima de 400", ha asegurado la portavoz de Sanidad para informar sobre la pandemia.

Sobre la vacunación

Sobre las cifras de vacunación, cada día se actualizan en la página del ministerio. Estamos alrededor de 200.000 dosis de vacunas administradas. Las vacunas llegan semanalmente. Hay que tener en cuenta que la logística de distribución es compleja, también es importante que el registro de vacunas, que es histórico, también es una nueva herramienta y estos días se está afinando. Creo que estos primeros días estas comparaciones de dosis debe ser tomada con mucha cautela e ir viendo cómo se desarrolla a lo largo las semanas. Esto va a ir cogiendo ritmo, hay que ser prudentes estos primeros días.

Nuestro sistema nacional de Salud y las CCAA han elaborado una estrategia adecuada para hacerse cargo de toda la vacunación. No está previsto que se haga fuera del sistema nacional de Salud (en las farmacias). Esto es algo que aquí funciona muy bien.

Sobre los ritmos de vacunación, discutimos todo lo que pueda favorecer a que la logística sea más adecuada. El cómo lo decide cada comunidad. Creo que las CCAA tienen suficiente capacidad organizativa.

La idea es que cuánto más se vacune en las residencias, mejor. A las personas que tienen síntomas hay que esperar, pero si no son brotes importantes, si hay algún caso la tendencia es pensar que es más beneficioso tener a la población vulnerable vacunada lo más rápido posible.

¿Dónde se pondrá la vacuna de Moderna?

Respecto a los centros de vacunación, en cualquier centro de salud se pueden poner vacunas. Tenemos mucha experiencia y mucha capacidad logística para poner y distribuir estas vacunas. Las CCAA han hecho un esfuerzo increíble para que esto funcione. Va a funcionar todo bien (...) La vacuna de Moderna se podrá administrar también en todos los centros de salud.

Rechaza un confinamiento domiciliario

Hay muchas medidas que tomar antes de un confinamiento duro que además han demostrado que han sido efectivas. En la segunda ola no ha habido un confinamiento estricto. La sensación que tenemos en este momento, que todo se analiza día a día, es que no hace falta un confinamiento duro pero si tomar medidas serias sobre algunas actividades que son un riesgo.

Sobre el cierre de colegios

El tema de cerrar colegios... no hay recomendación del ministerio. Desde septiembre, los colegios han sido uno de los ámbitos con mayor control. No ha habido brotes, ha habido casos sueltos. Creemos que la educación presencial es importante para el desarrollo de los niños e incluso de las brechas sociales. Hay muchas medidas que tomar antes que el cierre de los colegios. Siempre mirando a los datos, claro, pero no creemos que ahora sea el momento.

Sobre los medidores de incidencia

Nosotros seguimos la incidencia a siete días porque si es más de la mitad de la de 14 días ya ves que la cosa va en ascenso. Si es de menos del 40%, la cosa no va mal. Si es más, la cosa está en aumento. Nosotros la vemos y la seguimos. Es un dato en el que los retrasos impactan más, por eso hay que verlo en contraste con la de 14 días. Cada una da una información. Si lo miras, nosotros publicamos las dos.

Sobre la cepa británica y la tercera ola

Sobre la cepa inglesa, en este momento tenemos alrededor de 60 casos pero hay muchos casos que están en estudio. Hay casos que están estudiando en las diferentes comunidades y hay que ver el resultado de bastantes casos que estudia el Centro Nacional de Microbiología y que son sospechosos.

Si estamos o no en la tercera ola... el nombre es lo de menos, estamos viendo un incremento de los casos. Ya hace semanas que las CCAA están tomando medidas y estos días se están anunciando nuevas medidas. Ellas conocen lo que pasa en su nivel. Creo que vamos a tener que tomar nuevas medidas que ya se están tomando y que según la evolución habrá que volver a evaluar.

Si la cepa británica va a influir o no en el aumento de casos... la sensación que tenemos es que el impacto no es el factor principal. La estamos encontrando. Lleva varios meses circulando en Reino Unido, desde octubre. Es lógico que la encontremos. El impacto que pueda tener esta cepa ya lo veremos. Es una cepa más transmisible pero los casos infectados no parecen más graves ni tengan más hospitalizaciones. Parece que aumenta la transmisión. Tenemos que estar atentos.