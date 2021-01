Raymond Domenech, exseleccionador francés: "Me hubiera gustado fichar a Maradona, pero está muerto"

El exseleccionador francés, Raymond Domenech, ha vuelto a un banquillo en su país natal después de 27 años sin hacerlo y ha comenzado esta nueva etapa de la manera más desafortunada posible. El que es reconocido por vivir en primera persona uno de los escándalos más notorias en la historia del fútbol francés con la rebelión del combinado nacional en Sudáfrica 2010, ha hecho unas declaraciones como nuevo técnico del Nantes que ha vuelto a poner en su contra a la opinión pública.

El mercado invernal copa la actualidad en el club francés, que necesita refuerzos para revertir la delicada situación en Liga. Cuando Domenech fue preguntado sobre el interés en diversos nombres propios como Jean Lucas hizo una comparación muy desafortunada: "No puedo hablar de jugadores que no están con nosotros. Jean Lucas finalmente se marcha al Brest y no jugará en el Nantes. Me hubiera gustado fichar a Maradona, pero está muerto. De momento, soy muy reservado para hablar del mercado de fichajes", sentenció.

Después de estas declaraciones, no han tardado en lloverle las críticas para el recién llegado Raymond ante un tema al que exigen, diversos usuarios, ser tratado con más respeto por la repercusión que ese hecho tuvo en muchas de las mentes de los más futboleros que han visto jugar y han sufrido la pérdida del 'Pelusa'.

Para más inri, ambos coincidieron en ese Mundial 2010 en Sudáfrica. Maradona era seleccionador de la albiceleste mientras que Domenech vivía el esperpento francés, que se ha recreado e investigado y sale por ejemplo en el documental de Anelka en Netflix, donde el delantero fue expulsado de la concentración.