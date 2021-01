El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha comparecido ante los medios este mediodía antes del partido en el que se enfrentan al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes para seguir su buen momento fuera de casa. Los culés llevan tres victorias consecutivas lejos del Camp Nou, algo insólito desde que está el holandés en el banquillo, y quiere mantener este buen momento frente al equipo revelación de la anterior campaña.

"Sabíamos que era una semana fuerte con tres partidos fuera de casa. Tenemos que recuperar y demostrar que todavía podemos, a nosotros mismos y a los demás. No estamos en una situación en la que se puedan perder más puntos. Hay gran presión: sabemos que no podemos perder. Por nuestra trayectoria, no podemos perder más", afirma sobre la situación en el campeonato doméstico. Consciente de que no pueden caer en el campo andaluz, se espera un Barça que vaya desde el principio a por los tres puntos.

Otro de los grandes temas de actualidad en Can Barça es el papel de Pedri en la plantilla. El rendimiento del canario sigue dando que hablar después de su gol y asistencia en San Mamés, y aún más cuando la afición ve el entendimiento que tiene con Leo Messi. Sobre su posible presencia en la Eurocopa, Koeman opina lo siguiente: "No es mi decisión, podemos decir muchas cosas positivas por su trayectoria hasta este momento. Nadie podía esperar que un chico de su edad lo juegue todo. Se lo merece. Ha demostrado que, a pesar de su juventud, parece que lleve muchos años aquí. Hay que seguir su evolución porque a su edad puede tener altibajos. Tiene que demostrar por más tiempo su calidad. No hay que ir tan rápido", avisa el holandés.

En una situación totalmente contraria se encuentra Riqui Puig. El canterano, que desde el principio de temporada no está en los planes del holandés, ha querido dar su punto de vista sobre la falta de minutos en jugadores jóvenes. "Los jugadores que yo pienso que no pueden jugar tanto, es mejor para ellos buscar una salida, buscar jugar partidos, tener minutos. Es una situación complicada y se lo hemos comunicado", sentenció.

Koeman avisó sobre las cercanas elecciones que lo mejor para el club es tener "nuevo presidente cuanto antes para poder tomar decisiones", afirmó quien ya ha pedido abiertamente un nuevo delantero.