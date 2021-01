No corren tiempos de bonanza para un Getafe CF que está teniendo que mirar hacia el pozo de la clasificación después de varios cursos mirando de tú a tú a los puestos europeos. El equipo, un punto por encima de los puestos de descenso, ha acrecentado las preocupaciones esta semana tras la eliminación en Copa del Rey a manos del Córdoba CF, de Segunda División B, en segunda ronda. En medio de las aguas revueltas, el futbolista Fayçal Fajr ha regresado a la palestra desde Turquía para poner en evidencia la gestión del que fuera su técnico en sus dos etapas como azulón.

"¿Dónde está ahora 'el Dios' Bordalás?", se cuestionó el marroquí en el programa Hora Azulona dedicado al conjunto del sur de Madrid. "La culpa es suya", aseguró, dolido por las actuaciones protagonizadas desde el área técnica.

El problema de José Bordalás, según Fajr, viene arrastrándose desde el pasado curso: "Hizo un gran trabajo, sí, pero también tiene un vestuario con gente fenomenal. En el Getafe todos son buenos, todos éramos jugadores de Primera con calidad, pero nos quedamos fuera de la Europa League por su culpa, por no saber manejar el vestuario", resaltó, además de evidenciar que en el ideario del técnico se ha instaurado que "los que tienen carácter no jueguen": "Por eso echó a Antunes y a Kenedy".

Ahora en el Sivasspor turco, Fayçal Fajr admite que ha "vuelto a disfrutar del fútbol" tras sus desencuentros en la pasada temporada en el Geta. Habla de un cambio en el míster entre sus dos estancias, coincidiendo con el periplo intermedio del jugador en el Caen francés: "Tuve la oportunidad de irme a otro país a ganar el triple de dinero, pero conocía al vestuario, conocía la forma de trabajar del entrenador y estaba como en mi casa", expuso, antes de volver a atacar a su antiguo técnico.

"A lo mejor él pensaba que no era el mismo jugador de un año antes. Te respeto, has hecho un buen trabajo en el Getafe, pero no conoces el fútbol. No me vas a decir que en un año que mi juego ha cambiado", amplió el mediocampista, reconociendo su cansancio por la falta de oportunidades en sus últimos meses.