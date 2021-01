'Filomena' sigue arrasando en el centro peninsular con su principal foco en la Comunidad de Madrid, que totalmente cubierto de nieve, protagoniza los principales problemas en el transporte nacional. Un hecho que no pasa desapercibido en nuestro fútbol. Son varios los equipos que durante este fin de semana tienen que desplazarse desde Madrid o hacia la capital española para disputar la jornada.

Real Madrid, Rayo Vallecano o Athletic Club, los más perjudicados

El Real Madrid lleva más de tres horas encerrados en el avión con el desconcierto de no saber cuál será la solución a esta problemática originada por el clima y el temporal Filomena, dejándonos imágenes para la historia en la capital de España.

Los blancos tendrían que haber salido a las siete de la tarde hacia Pamplona para enfrentarse ante Osasuna, sin embargo el avión no ha podido despegar y el piloto de la aeronave tampoco ha dado ninguna solución a los futbolistas, por lo que ahora mismo hay cierto enfado en la plantilla. Varios jugadores no saben qué ocurrirá ya que no se prevé solución hasta mañana a mediodía. Más de 30 horas seguidas de nieve daban algunas previsiones.

Ya se ha repartido comida entre la plantilla para cenar dentro del avión, pero la imposibilidad de despegar y la difícil previsión para las próximas horas hace muy difícil una pronta solución. El retraso comenzó con media hora y ya llevan más de tres horas sin haber despegado y se puede alargar durante la noche. El comandante ha comunicado pasadas las 22.30 horas de la noche que el conjunto de Zidane despega hacia Pamplona.

❄️✈️ Informa @javiherraez sobre la situación de la plantilla del Real Madrid



🔐 Encerrados en el avión durante 3 horas



😡 Enfado entre los jugadores por el desconcierto de no saber cómo se solucionará el problema



🍜 Se está repartiendo comida pic.twitter.com/Yo8ioRGOfe — El Larguero (@ellarguero) January 8, 2021

El Athletic Club y su avión tuvieran que dar vuelta atrás y regresar hasta Bilbao cuando ya se encontraban en la capital de España para enfrentarse al Atlético, después de la imposibilidad de aterrizar tras media hora dando vueltas. La plantilla ya está nuevamente en Bilbao dispuesto a volver a Lezama y con la duda de si mañana podrá disputar la jornada liguera.

🚨✈️❄️ ÚLTIMA HORA | Informa @uxcaballero



👉 El avión que lleva a los jugadores del Athletic hasta Madrid ha dado la vuelta por el temporal



😳😳😳 pic.twitter.com/U7piQ8EqqS — El Larguero (@ellarguero) January 8, 2021

El Rayo Vallecano y su autobús siguen camino a Miranda de Ebro con unas condiciones muy adversas. El club de la capital está ya de regreso después de la dificultad enorme para continuar su camino y a expensas de una decisión por parte de La Liga.