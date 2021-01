Estos son los dos lugares españoles que 'The New York Times' ha elegido 'para amar en 2021'

Viajar ya no es lo mismo desde que comenzó la pandemia de la COVID-19. Las restricciones de movilidad han obligado a abandonar el turismo que muchas personas practicaban cada año, y ha llevado al periódico norteamericano 'The New York Times', que tenía como tradición publicar cada año su lista de recomendación de los mejores lugares para viajar, a reinventarse este 2021.

El medio ha explicado que como este año carecía de sentido recomendar ciudades para viajar, ha pedido a sus lectores que sean ellos quienes recomienden cuales han sido los lugares que más les han conquistado a través de sus propias experiencias.

Este año el artículo lo escriben los lectores con sus experiencias



De esta manera, han creado su lista con "52 Lugares para amar en 2021" a base de las reseñas de ciudadanos de todo el planeta. Y como ya es tradición, entre las solicitudes que se enviaron, dos lugares españoles han sido los elegidos por el medio estadounidense. Este año, el artículo lo escriben los propios lectores, que han descrito las sensaciones que estos lugares les despiertan, fuera de las recomendaciones de lugares o comidas a los que se suelen hacer referencia.

Córdoba ha sido una de las afortunadas. Fernando Moreno Reyes, un director de marketing residente en Madrid, contaba por qué tenían que mostrar esta ciudad, de donde es originario, a sus lectores. El cordobés explica que su ciudad natal suele ser olvidada por los turistas, que prefieren visitar ciudades con más nombre como Madrid o Sevilla.

La multiculturalidad que hace mágica a Córdoba



Sin embargo, ha querido transmitir su multiculturalidad, y ha destacado la "convivencia mágica" de las culturas árabe, judía y cristiana, que le aportan un encanto que ha hecho a la UNESCO declarar Patrimonio Mundial a muchos de sus rincones. "No son solo los hermosos edificios los que te hechizan. Las estrechas calles en primavera huelen a jazmines y azahares, y una vez al año, los residentes de la ciudad abren los patios interiores de sus casas, revelando intrincados jardines y dejando ver la parte íntima de sus vidas” señala.

También la gastronomía de su tierra guarda estos tintes multiculturales: "Estaba estaba comiendo hummus en Jerusalén, cuando finalmente comprendí su singularidad" explica Fernando Moreno, que reconoció en ese plato las del salmorejo o el puré cordobés de tomate y ajo pan.

El camino de Santiago: mucho más que una tradición católica

La otra recomendación española que ha llamado la atención de 'The New york Times' ha sido El camino de Santiago. Pero esta vez no ha sido un español quien la recomienda, sino un estadounidense, Sam Michaux, que narra su emotiva experiencia recorriendo hasta en cuatro ocasiones la ruta junto a su abuelo de 80 años para vivir la fe, a pesar de que el no sea creyente.

“Nuestros paseos fueron oportunidades para que él me transmitiera, sin distracciones, la historia familiar y una vida de sabiduría, salpicada de corridas de toros y tapas” explica en su reseña, en la que ofrece una visión más abierta de esta ruta de tradición católica. Sam Michaux asegura que "he repensado los trabajos, las relaciones y la dirección de la vida a lo largo de cientos de kilómetros", ya que al principio reconoce que no esperaba disfrutarlo, pues la idea era recorrerla para ofrecer su sufrimiento a los antepasados.



“Mi padre murió recientemente. Mi abuelo y yo esperamos volver al Camino el año que viene y caminar los últimos 100 kilómetros de la ruta francesa en su nombre. Para mi abuelo, completar el Camino liberaría el alma de mi padre del purgatorio. Para mí, sería una oportunidad para reflexionar, en agradecimiento”, finaliza, aunque de momento habrá que esperar a que llegue el final de la pandemia, para poder disfrutar de todos estos mágicos rincones del mundo.