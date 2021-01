"Pensarían, estas chicas de Barcelona que vayan a ver a Filomena": la crítica de Jenni Hermoso

Son muchos los partidos que ya se han suspendido esta fin de semana debido a Filomena, el temporal que lleva varios días azotando España, en especial en forma de nevadas en la tarde de este viernes y la mañana de este sábado. Uno de ellos es el Barcelona - Madrid CFF, de la Primera Iberdrola.

Sin embargo, a pesar de que todo indicaba a que el partido se iba a tener que suspender, la plantilla del Barcelona fue instada a viajar a Madrid, lo que ha provocado malestar en las jugadoras.

Una de ellas, Jenni Hermoso lo ha hecho público en su cuenta de Twitter con estas palabras: "Pensarían... “estas chicas de Barcelona que vayan a ver a Filomena que si no hasta dentro de otros 12 años no la podrán ver de cerca” Pues no, no entendemos como se nos permitió viajar. Venga 2021, animemos a que todo se haga un poco mejor".