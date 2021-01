Así se produjo la salida de Kubo al Getafe

El último mes y medio ha sido clave para la salida de Villareal de Take Kubo, pero es importante contar cosas que han ocurrido desde octubre y que ahora se pueden contar con perspectiva

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, sin hablar antes con el jugador, dijo la famosa frase “tiene que ser una estrella dentro y fuera del campo”, algo que ratificó en El Larguero. Eso sorprendió a Kubo y encendió las alarmas en el Real Madrid. Sin embargo, el club amarillo seguía diciendo al jugador que tenía sitio, que contaba con él y que no saldría en enero.

No obstante, la realidad era muy distinta. A principios del mes de diciembre el Villareal ya estaba ofreciendo a Kubo a clubes de LaLiga, con los términos desvelados por Carrusel Confidencial. Es decir, 1’5 millones de salario más otros 1,5 por la mitad de la cesión. Hizo estos ofrecimientos a espaldas del jugador. Tanto es así que él se enteró de esto por la Cadena SER y no daba crédito, pues su entorno no estaba oyendo ofertas y algunos de los clubes contactados por los Roig no eran de su gusto.

El club blanco dijo en todo momento que ellos sólo querían lo mejor para Kubo, le dieron libertad absoluta de elección y recalcaron que no perderían dinero en la operación.

Carrusel Confidencial ha informado este domingo en Carrusel Deportivo de que el Real Madrid cobra todo íntegro del Villareal. El Getafe no paga nada ahora, ni tiene cláusula de penalización en el contrato. Paga bonus por clasificación y por salvación. Es decir una gran parte de la mitad de la cesión se la paga al Villarreal en bonus.

¿Qué ha pasado realmente en el Caso Unionistas?

Unionistas, se disculpó telefónicamente ante la RFEF esta mañana por el ruido creado en las últimas horas. Reconocieron errores, como luego han mostrado en el comunicado emitido desde Ferrol. Unionistas nunca aportó un parte meteorológico oficial, sólo una nota de la empresa de autobuses y se agarró a una frase de la territorial de Castilla y León, sin competencia en la materia, para vender que tenían un aplazamiento oficial

Lo cierto es que Unionistas ya había solicitado el aplazamiento varías veces durante la semana por causas médicas. No eran suficientes para no jugar, lo sabían, pero lo intentaron de todas las maneras porque se juegan mucho. Son el equipo de moda, líderes de su grupo, y pueden lograr un ascenso histórico para Salamanca y para el fútbol español por su modelo.

En Salamanca se daba por hecho desde hace días que Unionistas no iba a jugar este finde, era un secreto a voces, y Filomena parecía el punto definitivo. El argumento esgrimido en la jornada de ayer a la RFEF era: “No podemos ir a Ferrol por carretera”, y adjuntaban unas imágenes de Salamanca que no se correspondían con las del resto del trayecto hasta Ferrol.

Como ha avanzado Paco Hernández en La SER, sin un parte oficial o aún de la Guardia Civil no se podía tomar la decisión de suspender. Se les ofreció jugar el lunes, o arrancar el partido ahora mismo y que hicieran noche allí, pero el club salmantino no tenía ninguna reserva hotelera ni quería iniciar la gestión. El ruido en redes fue enorme, lograron su objetivo, pero tuvieron que disculparse esta mañana.