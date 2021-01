DIRECTO | Última hora sobre el temporal Filomena que se desplaza a Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside esta mañana la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil. Junto al presidente del Ejecutivo estarán los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha insistido este domingo en la necesidad de quedarse en casa ante el peligro de las formaciones de hielo en las calzadas tras la gran nevada del sábado en la capital que ha dejado el temporal Filomena. "No es fácil transitar por las calzadas, hay placas de hielo y árboles caídos. Detrás de la diversión hay muchos peligros y hay que permanecer en casa", ha advertido. Ha reconocido que la capital no estaba preparada para los niveles de hasta más de cincuenta centímetros que registraron en algunas zonas: "No hay ciudad que este preparada para esto". Madrid mantiene este domingo los parques históricos cerrados y no realizará recogida de residuos orgánicos en domicilios. La borrasca Filomena, que afecta ahora a Teruel, Zaragoza, Tarragona, Castellón y Valencia, es la antesala de una ola de frío que durará hasta el próximo jueves, con mínimas de -10ºC, según el aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología.