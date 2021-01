Tres millones y medio de españoles sufren pobreza energética. 34 millones de europeos no pueden pagar la calefacción en invierno y, de ellos, más de tres millones y medio viven en España, y esto es ya un 7,6% de la población de nuestro país.

Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra son las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de su población en esta situación de "pobreza energética", según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica.

Y esto supone una reducción del 2,5% desde hace cuatro años, porque el número de personas que pasan frío en sus hogares ha descendido en más de un millón de españoles desde el 2016.

Pero el CSIC acaba de actualizar los datos en Madrid, una de las capitales más afectadas por la ola de frío y el peso de la borrasca Filomena.

Ahora mismo, 215.000 madrileños están en situación crítica y esto supone el 6% de la población de la capital de España.

Causas

La pobreza energética se define como una situación en la que los hogares no pueden acceder a los servicios energéticos esenciales. "La ineficiencia energética se ceba en los edificios más antiguos, situados en áreas residenciales vulnerables. Muchos de ellos contienen hogares con rentas bajas que no tienen la posibilidad de reducir sus consumos si no es a través de la privación de sus necesidades energéticas básicas", explica Fernando Martín-Consuegra, investigador del CSIC y uno de los autores de este informe.

Según este estudio, las causas que provocan la pobreza energética en nuestro país son la elevada tasa de paro, la concentración de personas mayores con pensiones bajas y los altos costes en las facturas energéticas.

Además, hay otros factores de riesgo como vivir en un edificio mal aislado y sin una adecuada instalación de calefacción, como suele ocurrir en la mayoría de los edificios construidos antes de 1979.

"Es necesario plantear operaciones de rehabilitación urbana que inviertan los fondos públicos y europeos que van a estar disponibles para la transformación verde del sector de la edificación", añade José Manuel Gómez Giménez, investigador del UPM, la Universidad Politécnica de Madrid, la otra institución que ha realizado este nuevo trabajo.

En Madrid

Según este nuevo informe realizado por el CSIC y la UPM, la pobreza energética afecta en Madrid, sobre todo, a seis barrios: Torres Garrido-Pan Bendito, Picazo, Villaverde Alto Este, Villaverde Alto Sur, San Cristóbal y Amposta.

En ellos se combinarían una alta vulnerabilidad socioeconómica con carencias en el estado de conservación de la edificación, una mala accesibilidad residencial y el mencionado índice crítico de riesgo de pobreza energética.

"Los seis barrios señalados tienen altas tasas de desempleo y existe un alto porcentaje de edificios que se encuentran en malas condiciones de conservación", destaca Rafael Córdoba Hernández, otro de los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid.

Chopera, Ventisquero de la Condesa, Ofelia Nieto, Quemadero, Fuencarral, Aluche, Opañel, Abrantes Sur, Plaza Elíptica, Portazgo, Entrevías, Alto del Arenal, el Poblado de Absorción de Hortaleza, Congosto, Vicálvaro o Simancas son otras de las zonas que se encuentran en una situación crítica en cuanto a su Índice de Pobreza Energética.

Para paliar este grave problema, el Pacto Verde Europeo recoge como una iniciativa clave impulsar la eficiencia energética en el sector y cumplir los objetivos atendiendo a aspectos sociales inclusivos y sin dejar a nadie atrás.