El asalto al Capitolio que se produjo el día 6 de enero de este año va a ser recordado en la historia como uno de los días más negros en la historia reciente de los EE.UU. Son muchas las dudas y el proceso de investigación alrededor de dicho suceso, sin embargo las primeras consecuencias comienzan a aclararse. Donald Trump, uno de los principales alentadores del asalto al histórico edificio americano, ya reculó hace unos días pidiendo el cese de la violencia, sin embargo su ausencia el nombramiento del nuevo presidente como su papel en el asalto al Capitolio han manchado su figura en la popularidad dentro de sus fronteras.

Con parte de su partido en su contra solicitando su dimisión en sus últimos coletazos sentado en la silla más poderosa del mundo, su final está a punto de producirse. El nombramiento de Joe Biden será dentro de nueve días, después de su derrota el día 4 de noviembre en las elecciones.

No solamente un sector del partido republicano le da la espalda al presidente Trump, sino que ahora también distintas organizaciones deportivas. Una de las más activas siempre ha sido la NBA, con la que ha mantenido una fuerte enemistad durante su mandato, sin embargo los últimos acontecimiento han acabado por hacer mella en su figura a través de la marginación de ciertos sectores en el ámbito del deporte.

La última en hacerlo ha sido la PGA, que el pasado domingo por la noche ha comunicado en sus redes que uno de los cuatro grandes de la temporada, concretamente el PGA Championship 2022, no se disputará en el Trump National Golf Club de Bedminster (Nueva Jersey), tal y como estaba previsto para el mes de mayo de ese año. A pesar de que no hay una sede confirmada, lo que sí que es una realidad es que el papel de Trump en el lamentable asalto al Capitolio del 6 de enero no ha pasado desapercibido para el mundo del golf, que 'castigan' de esta forma al aún presidente de los EE.UU.