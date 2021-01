¿Por qué la nieve no se derrite al quemarla? La explicación científica que pone fin a los bulos

Algunas comunidades autónomas como Madrid se han enfrentado durante estos últimos días a una de las mayores nevadas de las últimas décadas. Según ha dado a conocer recientemente la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el temporal de nieve Filomena ha dejado 33 litros por metro cuadrado en la capital en apenas 24 horas. Algo que no se veía desde 1971, cuando otra tormenta dejaba un manto de 20 centímetros de espesor en el centro de la ciudad y hasta 30 centímetros en algunos barrios del nordeste.

Esto ha llevado a varias personas, quienes ya han sido bautizadas como "negacionistas de la nieve", a denunciar a través de las redes sociales que lo que ha caído durante estos últimos días no ha sido nieve sino plástico. Durante estas últimas horas hemos visto a varias personas intentando quemar la nieve con un mechero para demostrar que no se derrite. En su lugar se tiñe de color negro y desprende un olor inusual que ha llevado a varias personas a asegurar que se trata de plástico y no de nieve.

¿Por qué la nieve no se derrite al quemarla con un mechero?

Con el objetivo de desmontar rápidamente este tipo de vídeos, y evitar que el bulo se propague con rapidez por las redes sociales, la comunidad científica ha explicado las razones por las que la nieve no se derrite al quemarla con un mechero. La doctora en físicas Mar Gómez, responsable del área de meteorología en El Tiempo.es, ha explicado que la nieve no se derrite cuando la quemamos con un mechero porque se sublima. Es decir, se convierte en agua porque pasa directamente a estado gaseoso.

Respecto al color de la nieve, la doctora en física explica que se tiñe de color negro tras entrar en contacto con la llama porque el combustible del mechero no termina de quemarse por completo. De esta manera, el mechero deja restos en la nieve y provoca ese olor a plástico quemado sobre el que se han referido algunos usuarios de las redes sociales. Por lo tanto, es una reacción natural de la nieve al entrar en contacto con la llama de un mechero.

Explicación: cuando aplicamos la llama a la nieve no se derrite, sino que se sublima, pasa directamente a estado gaseoso. El color negro es porque el combustible del mechero no termina de quemarse por completo y deja restos en la nieve de ahí el olor a plástico quemado. https://t.co/52qpQlIICe — Mar Gómez (@MarGomezH) January 10, 2021

No, no es plástico: así funciona el proceso de sublimación

El biólogo y divulgador Álvaro Bayón también ha desmentido el bulo sobre la nieve de los últimos días a través de las redes sociales. Todo ello a través de un hilo de Twitter mediante el que amplía la teoría de Mar Gómez. En primer lugar, Bayón explica que al usar un mechero estamos quemando un combustible que contiene una interesante cantidad de impurezas que, la quemarse, forman hollín. De ahí el color negro mostrado por varios usuarios en redes sociales.

Empecemos por el principio. Usamos un mechero de butano o de gasolina, y usamos nieve previamente apelmazada. Esas dos variables son relevantes. — Vary el del sombrero 📜🎲🌑 ᚺᚨᛚᛚᚹᚨᚱᚦᚱ ᚲᛚᛁᚠᚱᛋᛋᛟᚾ🔻 (@VaryIngweion) January 9, 2021

Después explica que el gas butano no huele. Sin embargo, si está mezclado con sustancias que sí huelen, desprende un olor como el registrado durante estos últimos días. Respecto al hecho de que la nieve no se derrita al entrar en contacto con la llama, el biólogo habla sobre el alto calor específico y el apelmazamiento de la nieve. Según cuenta Bayón, el hecho de dirigir una llama hacia un punto en concreto de la nieve apelmazada provoca el paso de hielo a vapor sin pasar por la fase líquida: "La mayor parte del calor que recibe va a disiparse por el resto de la masa de hielo, sin llegar a derretirse".