Cuando el coche tirado por la nieve es de alquiler: "Me dicen que no es su problema y que lo entregue"

Mientras la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad trabajan por recuperar la movilidad, aún hay multitud de vehículos abandonados en las carreteras, en la M-30, la M-40, y otras muchas calles de la ciudad. La nieve acumulada y las placas de hielo complican mucho la circulación, incluso con cadenas, que son obligatorias en todas las vías de Madrid, y las autoridades piden a los ciudadanos que no acudan a retirar los coches abandonados en los arcenes porque están siendo trasladados mediante grúas con cadenas y quitanieves, gratuitamente, a los depósitos municipales. Los propietarios podrán recogerlos "cuando se haya garantizado la movilidad en las carreteras y calles de la ciudad".

Este protocolo de no acudir a por el coche y esperar a que nos avisen se complica cunado el vehículo que hemos dejado como se ha podido no es nuestro. Es el caso de Gema y Cele, que alquilaron un coche para viajar de Almería a Madrid el viernes 8 de enero.

Cuando el coche 'tirado' es de alquiler

Esta pareja alquiló un coche para hacer el viaje entre Almería y Madrid el viernes con la empresa Record go Rent a car y lo contrataron par devolverlo en el aeropuerto de Barajas el sábado a las 9 de la mañana. La mayor nevada de los últimos 50 años les pilló en plena A-4. Cele envió un vídeo a Cadena SER en el que, atrapado, a la 01:45 de la madrugada tras cinco horas de parón a la altura de Seseña, explicaba que había medio metro de nieve de lado a lado de la carretera y avanzar era imposible.

Pasaron toda la noche atrapados y a primera hora del sábado llamaron a la empresa de alquiler avisando de que no podían entregar el coche en Barajas a la hora prevista. La empresa les informó de que dada la situación ampliaban dos días más el alquiler, hasta el lunes 11 de enero a las 9 de la mañana en Atocha, dos días más cuyo coste asumían Gema y Cele. La empresa les envió un nuevo contrato que esta pareja no firmó.

Con la labor de los quitanieves lograron mover el coche y dejarlo el sábado por la tarde en una acera bajo Puente de Vallecas, ya dentro de Madrid. Había pasado día y medio desde que salieron de viaje de Almería y la posibilidad de entregar el coche el lunes a las 9 en la estación de Atocha parecía inviable: sin cadenas, con las carreteras en Madrid en malas condiciones y el mensaje de todas las autoridades de que no se condujera a no ser que fuera imprescindible.

Cele volvió a llamar este mismo lunes a las 11:00 a la compañía de alquiler para informar de la situación: "Me dicen que no es su problema. Se comportan como si no pasase nada". La empresa solo les da dos opciones: extender el contrato o devolver el vehículo porque la oficina de Atocha para devolver el coche "está abierta". La pareja ha dado varias opciones a la empresa: que les faciliten cadenas e intentan llevar el coche hasta Atocha o que reclamen el servicio de grúa con cadenas de su seguro para que trasladen el coche. La respuesta de la empresa es que esas posibilidades implican un "coste extra" que va por cuenta del usuario, incluido el coste que supondría tener un accidente o percance con el coche al trasladarlo a Atocha para su entrega.

¿Cómo saber si mi vehículo ha sido recogido?

Los servicios municipales de Calle 30 y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se están encargando de trasladar gratuitamente los vehículos hasta un depósito municipal usando grúas y quitanieves, y los propietarios podrán recogerlos "cuando se haya garantizado la movilidad en las carreteras y calles de la ciudad". Se ha habilitado el correo electrónico info@mc30.es, donde el propietario deberá enviar un mail indicando su nombre y apellidos, teléfono de contacto, la matrícula de su vehículo, modelo de coche y color y ubicación aproximada del lugar donde dejó el coche. En el momento en que su vehículo sea trasladado a un depósito municipal, el Ayuntamiento contactará con el solicitante.