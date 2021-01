Simón augura "semanas difíciles" pero cree que la tercera ola podrá controlarse sin confinamiento domiciliario

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido este lunes para informar sobre el avance de la pandemia y sobre cómo va a afectar el temporal Filomena al reparto de las vacunas de Pfizer contra el coronavirus.

Con 576 fallecidos y 61.422 nuevos casos positivos de COVID-19, según el informe de Sanidad publicado este lunes, Simón ha asegurado que estamos viviendo un periodo de tendencia claramente ascendente y que los datos datos no van a mejorar hasta, al menos, la semana que viene, cuando las restricciones aplicadas tras el día de Reyes empiecen a reflejarse en la incidencia.

"Ahora es el momento de hacer un esfuerzo para volver a controlar esta epidemia", ha dicho el director del CCAES. "Vamos a pasar unas semanas complicadas. Lo muestra la ocupación de UCI, donde ya estamos en un 26%".

Simón ha descartado que el grueso del incremento se deba a la variante británica del coronavirus —con alrededor de 70 casos confirmados en España— y ha señalado que "hemos pasado unas Navidades más relajadas de lo que preveíamos o debíamos", lo cual se ha traducido en "un incremento claro en la incidencia de casos".

"No sé cuándo va a llegar el pico de esta fase, pero es posible que no estemos lejos. Es probable que la incidencia empiece a suavizarse a finales de la semana que viene. El efecto de las vacunas no podrá notarse hasta finales de febrero, así que todo dependerá de las medidas aplicadas por las CCAA y del comportamiento de la gente. Pero es probable que, durante al menos tres semanas, aunque la transmisión se controle, la saturación en los hospitales seguirá incrementándose y, después, habrá un repunte en el número de fallecidos".

Filomena y las vacunas

Simón ha asegurado que el temporal Filomena puede haber afectado en algunos casos, sobre todo en Madrid, Castilla-La Mancha o Castilla y León, pero ha minimizado esa repercusión porque, hasta el momento, no son las personas quienes acuden a un centro de vacunación sino que se está vacunando, sobre todo, en residencias de ancianos.

"Da la sensación de que la vacunación se ha incrementado. No creo que a nivel general haya afectado y eso se nota en los datos de vacunación. Pero eso no quita que pueda haber afectado en un caso concreto", ha subrayado.

El director del CCAES ha explicado que la disponibilidad de congeladores garantiza que no se estén perdiendo dosis y ha recordado que, con datos similares a los actuales, la segunda ola se pudo controlar sin confinamientos domiciliarios, por lo que ha augurado que pueda volverse a conseguir.

Simón también ha confirmado que, atendiendo a las dificultades ocasionadas por Filomena, se actuará con cierta laxitud en los aeropuertos, extendiendo 24 horas más el periodo de validez de las PCR y evitando las sanciones durante unos días.