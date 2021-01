"Se me quedaron las manos moradas": 'maratón' sobre la nieve para dar el relevo a sus compañeros del hospital

Mónica García y Paco Blázquez son dos enfermeros que tiraron de toda su pasión por el deporte cuando se les presentó una duda trascendental: cómo ir a trabajar al Hospital 12 de octubre en pleno temporal Filomena. La cuestión no era sencilla, ya que desde su casa al centro sanitario en el que trabajan hay una distancia de unos 22 kilómetros, según han relatado en 'SER Deportivos'.

En su conversación con Francisco José Delgado, el matrimonio ha relatado como su amor por el deporte les ayudó en esa situación "excepcional". Él ha corrido más de diez maratones. Ella ha participado en pruebas de lago recorrido en las que hay que caminar cien kilómetros.

📻 Hoy conocemos a dos personas admirables

🥾 Se fueron andando al hospital para darle el relevo a sus compañeros...

👉 Son Paco y Mónica, enfermeros que caminaron 22 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta sobre la nieve

🌨🌨🌨🌨☃https://t.co/tFzvOt6tty pic.twitter.com/h0vEkxopo7 — SER Deportivos (@SERDeportivos) January 12, 2021

"No nos lo pensamos mucho. Estamos acostumbrados a caminar y correr y era la única opción que teníamos", cuenta Paco. El primer día hicieron 22 kilómetros en la ida y 15 en la vuelta. El camino fue más corto porque pudieron llegar hasta el metro. Al día siguiente hicieron otros 15 días en el camino de ida.

"El objetivo y la meta eran inmejorables", relata Mónica asegurando que no querían dejar de dar el relevo a sus compañeros de la UVI del centro hospitalario de la Comunidad de Madrid. Así, se pertrecharon para el recorrido, calcularon el tiempo que tardarían en realizarlo... y echaron a andar sobre la nieve. "Las manos sufrieron. Se me quedaron moradas, pero mereció la pena", explica él.

"Lo chulo del deporte es la actitud. Sabes que vas a sufrir y no hay satisfacción sin sacrificio", cuenta Mónica, una deportista acostumbrada a entrenamientos en los que camina a lo largo de más de 30 kilómetros. Ella insiste en que el objetivo era ayudar a unos compañeros de trabajo que son "maravillosos" y a los que siempre les recuerda la importancia de hacer deporte. "Ya no tienen excusa para no caminar tres kilómetros. Les hemos puesto en un compromiso", bromea.