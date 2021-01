David Wood: "Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos"

David Wood, reconocido ex jugador de la NBA que también vistió la camiseta del Barça de baloncesto, ha vuelto a ser protagonista a nivel mundial y no por sus canastas, sino por su presencia en las manifestaciones en el Capitolio y por su apoyo a Donald Trump. Hoy han podido conversar con él en el programa 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya.

Al final de la entrevista Xavi Saisó le recordó que aquí en Barcelona lo conocían como 'El Gladiador ' y el mismo David Wood explica que "guarda un gran recuerdo de Barcelona en su corazón" pero que ahora él es "un gladiador de Donald Trump".

A continuación, algunas de sus declaraciones más destacadas de la entrevista con David Wood.

¿Eres seguidor de Trump?

Yo no era demasiado seguidor del presidente Donald Trump hasta hace cuatro meses. Fue entonces cuando empecé a rezar por él y por las elecciones.

El Señor ha volcado mi corazón hacia él. Ahora soy un admirador de Trump para que Dios me ha dicho que tiene un buen corazón. Realmente Trump es un hombre muy incomprendido.

¿Por qué te hiciste seguidor de Trump?

Empecé a hacer ayuno y a orar. Hice un ayuno de 21 días sin comida sólida, cuatro de ellos sin comer nada. Sólo bebía agua y descansaba. Y durante este tiempo pude conocer mejor a Jesucristo.

Empecé a soñar y el Señor me habló a través de la Biblia. Jesús me dijo que vivimos en un mundo lleno de mentiras, pero que Donald Trump es su sirviente.

Es cierto que él hizo cosas muy malas en su día. Faltaba al respeto a las mujeres y se metía con la gente, pero Trump pidió perdón a Dios y ahora es su sirviente, ahora transmite la obra de Dios.

¿Esperabas que las protestas acabaran con la gente asaltando el Capitolio?

De ninguna manera, fue la trampa más grande de la historia mundial. Yo estaba en el mitin y aquello parecía una Iglesia o un concierto de country. Había muy buen ambiente y todos estábamos muy felices. Pero es que el Presidente Trump ya nos advirtió que habría más de 200 miembros de Antifa infiltrados.

Los demócratas pagaron a la Policía para que los dejara entrar sin problemas. Hay vídeos que lo demuestran, la Policía les dejaba entrar y les decía: "Pasad, pasad".

Ellos querían crear división en nuestro país. Para mí, esto es una guerra civil. Una guerra entre la luz de Trump y la oscuridad de sus opositores.

¿Pero no crees que asaltar el Capitolio fue un ataque a la democracia?

Sí, fue terrible que entraran en el Capitolio. Yo no fui a manifestarme, fui a rezar. Fui con mi trompeta de Jericó para alabar a Dios. Ahora estoy haciendo un ayuno de 21 días, fui con la bandera que George Washington llevaba a las batallas por la independencia...

David, un momento, ¿Qué era exactamente esta trompeta? ¿Qué significa?

Los judíos lo utilizaban para alabar a Dios y para alejar la oscuridad y el diablo. Es la trompeta que Josué llevaba en la batalla de Jericó. Ahora la haré sonar para vosotros. ¿Estáis preparados?

Esto es lo que hice. Caminé, recé, invoqué a Dios con la trompeta ... Yo no protesté contra nada.

Tú eres un ex jugador de baloncesto, un hombre de deporte. Trump dijo que no irá a la investidura de Joe Biden. Esto no es fair play, ¿no?

Oídme bien: Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. Están habiendo operaciones militares ahora mismo para conseguirlo. Os daré 100 dólares a cada uno de vosotros si no lo es.

¿Para nosotros?

Sí, sí, hablo en serio. Donald Trump siempre se guarda cartas y Dios me dijo que Trump volverá a ser presidente.

Se está preparando una insurrección militar. Muchos políticos y jueces serán arrestados en los próximos días. Empezando por Hillary Clinton, y muchos otros. La gente mala será detenida.

Entre las muchas críticas que recibe Donald Trump están las de muchos equipos y jugadores de la NBA. ¿Esto a ti qué te parece?

Me encanta la NBA ... pero ellos lo que quieren es el dinero de China. Hacen lo que sea necesario para que los comunistas chinos estén contentos.

La NBA está controlada, lo que quiere es expandirse en China... Y el partido comunista chino quiere superar América y tomar las riendas del mundo. Los chinos son buena gente, pero su gobierno no. Y están pagando mucho dinero en sobornos a nuestros líderes y congresistas para derrotar a América.

David, te llamaremos si Donald Trump no es presidente para cobrar nuestros 100 dólares...

Sí, sí, os pagaré 100 dólares a cada uno de ustedes. Mañana comenzarán las detenciones. Están censurando todo lo que tiene que ver con Donald Trump y todos aquellos que hablan bien de él. Estamos en guerra, y esto no va de demócratas contra republicanos. Es la luz contra oscuridad.