España se congela: la madrugada más fría en décadas con mínimas de hasta 30 grados bajo cero

España se ha enfrentado a la madrugada más fría en décadas. Aunque falta la confirmación de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), los termómetros particulares han llegado a marcar 30 grados bajo cero en la zona de Calamocha (Teruel) y municipios de la sierra de Albarracín. En estaciones meteorológicas privadas como la de Torremocha (Teruel) se ha registrado hoy 26 grados bajo cero y en la de Royuela (Teruel), 30 bajo cero. Se trata de las temperaturas más bajas desde 1971, registros que también se sufren este martes en Molina de Aragón, en Guadalajara, donde esta madrugada han alcanzado los 25 grados bajo cero. Su alcalde, Francisco Javier Montes, explicaba en Hoy por Hoy con Àngels Barceló que los operarios que retiraban nieve y hielo no podrán salir a trabajar hasta las 10 de la mañana: "Es inhumano. Pedimos conciencia a la ciudadanía y que no salga de casa si no es necesario". Otro de los registros extremos de este martes se ha registrado en Calatayud, su temperatura más baja del siglo: 15 grados bajo cero.

Estas temperaturas deben ser oficializadas por Aemet, que sí tiene registros oficiales ya de las temperaturas más bajas del lunes: 18,4 grados bajo cero en Calamocha (Teruel); 17,8 bajo cero en Burgo de Osma (Soria) y 16,1 bajo cero en Ucero (Soria).

El desplome de temperaturas asociado a la ola de frío de esta semana coloca a Castilla-La Mancha y Castilla y León en aviso rojo (riesgo extremo), Madrid y Aragón en naranja (riesgo importante) y Andalucía, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana en amarillo (riesgo ligero).

Fuertes heladas

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncian heladas fuertes en Madrid, Castilla-La Mancha, este de Castilla y León y áreas de montaña, con temperaturas que caerán localmente por debajo de los -10ºC, mientras que en puntos del este de la meseta sur podrán ser incluso inferiores a los -12ºC.

Aún así, las temperaturas máximas subirán en la mitad norte peninsular y el noreste de Castilla-La Mancha y, las mínimas, en el entorno de Pirineos y valle del Ebro, con posibilidad de nieblas engelantes en zonas castellanoleonesas y en el valle del Tajo.

Niebla y fenómenos costeros

Además, Castilla y León cuenta con alerta amarilla por niebla y Cataluña, por fenómenos costeros, mientras que los cielos cubiertos con algunas lluvias débiles se extenderán tanto en el País Vasco y Navarra como en Melilla y el archipiélago canario.

Soplará viento de componente oeste en el litoral cantábrico oriental y de componente norte en el este peninsular, Baleares y Canarias, con intervalos fuertes en la desembocadura del Ebro.

Predicción por comunidades

- GALICIA: cielo en general despejado, aun con intervalos de nubes bajas en el extremo norte, y temperaturas mínimas en descenso, salvo en Orense y el sureste de Lugo, donde subirán; hay aviso de heladas débiles generalizadas en el interior, localmente más intensas en la mitad oriental, y viento flojo variable.

- ASTURIAS: algunos intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, excepto en las zonas más altas de la cordillera, donde subirán, y también máximas en ascenso, más acusado en la cordillera; heladas generalizadas en el interior, más intensas en las zonas altas, y viento flojo con predominio de la componente oeste en el litoral y la componente sur en el interior.

- CANTABRIA: intervalos nubosos, que disminuirán en el suroeste pero irán a más en el litoral, con brumas y bancos de nieblas; las temperaturas mínimas tienden a bajar y las máximas a subir, aunque con previsión de heladas en el interior; viento flojo variable con tendencia a las componentes oeste y suroeste en el litoral, donde arreciará por la tarde.

- PAÍS VASCO: cielo encapotado en el que no se descartan lluvias débiles y dispersas en el litoral oriental, más probables al final del día, con brumas y algún banco de niebla en el interior; el termómetro tenderá a subir ligeramente, aun con heladas débiles en zonas del interior y viento flojo variable con tendencia a las componentes oeste y noroeste especialmente en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: nublado en el noreste de la comunidad autónoma aunque tenderá a despejar a lo largo del día, sin descartar nubes bajas con brumas y bancos de niebla engelantes en la meseta; heladas generalizadas y localmente fuertes por las temperaturas mínimas en descenso, aunque las máximas subirán.

- NAVARRA: cielos cubiertos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en el extremo norte y Pirineos, con la cota de nieve entre los 600 y los 800 metros aunque subirá hasta los 1.000 ó 1.200 metros; heladas débiles en la mitad norte y temperaturas en aumento, si bien ligero; viento flojo con intervalos más intensos en la Ribera del Ebro y Pirineos.

- LA RIOJA: las nubes de la mañana irán disminuyendo a medida que transcurra la tarde, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, además de heladas que en La Ribera, serán débiles y dispersas; viento de componente norte en la sierra y de noroeste en el valle.

- ARAGÓN: cielo en general despejado, aunque en la depresión del Ebro se espera intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla matinales mientras que en Pirineos se incrementará la nubosidad por la tarde; temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y heladas generalizadas, que serán fuertes en Pirineos y la Ibérica, además de viento de dirección noroeste, moderado en el valle del Ebro.

- CATALUÑA: intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el interior y poco nuboso en el resto, aunque en Pirineos tenderá a cubrirse por la tarde; los termómetros subirán ligeramente en la mitad este y el tercio norte, mientras que las heladas estarán generalizadas en el interior de la región, sobre todo en la zona pirenaica; viento moderado de dirección noroeste en el Ampurdán y en el sur de Tarragona.

- EXTREMADURA: cielo azul en general, sin descartar algún banco de niebla matinal aislado y con temperaturas mínimas a la baja y máximas, en ligero ascenso; heladas generalizadas en toda la comunidad autónoma.

- COMUNIDAD DE MADRID: pocas nubes a excepción de algún intervalo matinal más probable en los valles del sur, con presencia de brumas y nieblas matinales en zonas serranas y áreas del valle del Tajo; las temperaturas tienden a bajar ligeramente excepto en la sierra y las heladas, generalizadas, serán más intensas en el sureste y en las zonas altas.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo despejado, salvo algunos intervalos de nubes bajas en el noreste al principio de la jornada, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales en el valle del Tajo y el sur de Albacete; las temperaturas mínimas bajan sobre todo en La Mancha y las máximas suben especialmente en Cuenca y Guadalajara. Viento variable en el extremo occidental.

- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso o despejado, con termómetros que se mantendrán sin grandes cambios y heladas que serán generalizadas en el interior y débiles en puntos del litoral; el viento irá de flojo a moderado de componentes oeste y noroeste.

- MURCIA: cielo azul y temperaturas mínimas en descenso, con heladas generalizadas en el interior y fuertes en noroeste; el viento será de dirección noroeste, aunque girará a suroeste en el litoral.

- ISLAS BALEARES: predominio de cielos despejados, con temperaturas nocturnas en descenso y alguna helada débil, mientras que las diurnas tenderán a subir ligeramente; viento de dirección noroeste.

- ANDALUCÍA: algunos intervalos nubosos a primera hora en el litoral mediterráneo, aunque en general estará despejado; heladas generalizadas en el interior, que serán localmente fuertes en zonas altas, por la bajada de temperaturas mínimas; viento de poniente en la costa mediterránea y de noreste en el tercio occidental.

- CANARIAS: nuboso con lluvias que serán débiles en el norte y este de las islas de mayor relieve y, durante la tarde, pueden ser localmente moderadas en el suroeste de Gran Canaria y Tenerife; el termómetro no registrará grandes cambios y el viento moderado soplará del noreste.