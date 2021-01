Un virólogo lanza el peor augurio para España en febrero y pide un confinamiento de dos meses

Medidas timoratas. Así califica el profesor de virología y epidemiología en la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos Pereira, las actuales restricciones en España que intentan frenar los contagios de coronavirus que no dejan de crecer. "Espero que despertemos de una vez del ensueño en el que vivimos, creyéndonos que vamos a poder controlar la pandemia con medidas timoratas. Medidas que se está viendo que son poco efectivas y que se siguen declarando de todas formas", advierte el virólogo en una entrevista en Nius.

Pereira explica que si no se adoptan medidas drásticas la pandemia se alargará más allá de dos años con "mortalidad y con colapso del sistema sanitario".

Y se pregunta si podemos esperar. Sostiene que la vacuna no es la panacea: "Entiéndame: las farmacéuticas diseñan una vacuna para una cepa determinada y el problema es que estamos provocando la circulación de muchas cepas y estamos provocando que haya más variantes".

Lo peor llegará en febrero

La celebración de las fiestas navideñas traerán consecuencias y este virólogo pone fecha al momento en que veremos lo peor: "En un mes tendremos el efecto del último momento que generador de esos picos, el de Reyes. A mediados de febrero podríamos ver el punto álgido del pico y, a partir de ahí, empezar a controlar la curva sin hacer una cuarentena, sólo con confinamientos parciales. Pero el problema es que hay que empezar a ser consciente de que esto no lo vamos a dominar con pequeños controles. En el fondo, lo que estamos haciendo es prolongar esta situación".

Partidario de un confinamiento domiciliario

El virólogo cree que esta tercera ola nos puede llevar a una situación de colapso sanitario como el vivido en la primavera del pasado año. Por eso es partidario de un confinamiento domiciliario capaz de frenar los contagios: "Opino que es necesario hacer un confinamiento domiciliario. Lo dije hace tiempo, en noviembre, que teníamos que hacer una cuarentena igual a la de marzo antes de Navidad. ¿No la hicimos entonces? ¡Pues hagámosla ahora! ¿Se va a hacer? No lo sé. Yo creo que las autoridades tienen miedo y no quieren coger el toro por los cuernos". El virólogo es partidario de un confinamiento domiciliario similar al anterior con una duración de dos meses.

Sostiene Pereira que tan importante es un confinamiento domiciliario como una adecuada desescalada posterior con "controles muy estrictos para evitar la dispersión del virus".

Ante la cuestión del varapalo que un nuevo confinamiento traería a la economía, el virólogo se preguna: "¿Por qué no les preguntamos a las empresas el impacto que está teniendo el abrir y cerrar continuamente o el abrir a medias? ¿Eso no los está ahogando? ¿No será mejor que sepan a qué atenerse durante un período y después saber que poco a poco se va a poder ir abriendo hasta que la apertura sea completa? ¿No es mejor estar en algún momento como está Wuhan? Allí sí siguieron el protocolo que se debería seguir y han obtenido resultados. El no hacer ese confinamiento estricto nos llevará a prolongar esta situación. Seguiremos abriendo y cerrando y habrá un momento en el que se llegue a controlar el virus, pero vamos a tardar más en hacerlo".

"No es el momento de aplicar la vacuna"

Los contagios aumentan en medio de la campaña de vacunación. El virólogo no cree que sea el mejor momento para llevarla a cabo. "No se puede vacunar a una persona que es portadora y en un momento en el que estamos en incremento del número de casos hay una cierta probabilidad de que aquellos que van a ser vacunados puedan ser portadores del virus", argumenta.

Pereira cree que es cuestión de tiempo que la cepa británica, más contagiosa que la actual, se instale en España.